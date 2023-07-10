В новой социальной сети Threads за первые два дня с момента запуска зарегистрировались более 70 млн пользователей. Об этом сообщил председатель компании Meta Марк Цукерберг. Шестого июля Meta запустила социальную сеть для текстовых сообщений Threads. Она внешне похожа на Twitter. Пользователи могут писать короткие посты до 500 символов, отвечать на них, ставить like. Маркетологи отмечают, что это текстовый вариант Instagram. При этом пользователи обнаружили, что полностью удалить учётную запись в новом приложении можно только вместе со связанным Instagram-аккаунтом. Это вызывало возмущение пользователей.