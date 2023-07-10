Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка на портале «Открытые НПА» опубликовало проект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций и защиты прав потребителей финансовых услуг.
Согласно документу, сейчас в стране работает 21 банк второго уровня. При этом девять банков находятся в процессе ликвидации.
— В секторе микрокредитования лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности имеют 252 микрофинансовые организации. При этом с начала 2022 года лишены лицензии 17 компаний, — также отмечается в проекте.
Документ открыт для публичного обсуждения до 26 июля.
Позже в агентстве уточнили список банков: