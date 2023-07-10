В минувшие выходные в Жетысуской области лили дожди. Вечером девятого июля дождевые склоны повредили дорогу Карашокы — Сарыозек, которая находится на реконструкции.
— Сформировался склоновой сток, который проделал проран (промоину — прим. автора) в двух местах, где установленные трубчатые переходы. Они не справились с объёмом прибывшей воды, — сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
Никто не пострадал. После прекращения дождя уровень воды спал. На месте работают экстренные службы, выставлены посты. Для жителей имеется объездная грунтовая дорога.