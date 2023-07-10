— Опытный профессорско-преподавательский состав академии будет обучать полицейских навыкам и специфике работы в данном направлении. В частности, специалисты подразделений по противодействию организованным формам преступности со всех регионов страны будут проходить курсы по повышению квалификации. Одна из основных задач учебного центра – повышение уровня профессионализма полицейских в борьбе с организованной преступностью, — рассказали в пресс-службе академии.

Учебный центр по подготовке специалистов по противодействию оргпреступности открылся при Алматинской академии МВД. Его создали по поручению главы МВД.Как отметил на открытии начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов, сейчас по республике проводится определённая работа по противодействию организованной преступности, а также пресечению и предупреждению криминальных элементов. Центр позволит оперативным сотрудникам полиции на постоянной основе повышать уровень своего профессионализма.