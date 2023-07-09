200 тонн воды сбросили для тушения пожара в Атырауской области

Седьмого июля для проведения разведки и поиска очагов возгорания отправился вертолет МИ-8 “Казавиаспас”. В результате облета на побережье Каспийского моря обнаружены пять очагов горения.

На утро девятого июля площадь пожара увеличилась до 690 гектаров. При аэровизуальном осмотре открытого горения специалисты не выявили., в отдельных очагах тлеет камыш.

Как сообщили в МЧС РК, по состоянию на текущий момент после аэровизуального облета установлено, что принятыми активными мерами по тушению как авиа- так и наземным способом удалось снизить площадь активного открытого горения до 28 гектаров.

Авиация МЧС проводит активную проливку мест тления камыша. Вертолет МИ-869 АО «Казавиаспас» МЧС в общем 68 раз сделал сброс воды объемом более 200 тонн.

Осуществлено 68 сбросов воды общим объемом более 200 тонн.

Тушения продолжается. Работы усложняет аномальная жара, которая установилась в регионе в течение последних нескольких дней.

В оперативных работах по ликвидации ЧС задействованы порядка 100 человек и 20 единиц техники подразделений МЧС по Атырауской области и ГПР «Акжайык»