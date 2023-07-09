По информации службы спасения, 10 июля в ЗКО ожидается сильная жара до +39 градусов. В регионе сохраняется высокий риск возникновения лесных, степных пожаров и пожаров на пастбищах. Кроме этого спасатели напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах.

По данным РГП “Казгидромет”, в Уральске ожидается дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут +39 градусов, ночью +25. Скорость ветра может достигать 18 метров в секунду.

В Атырау также ожидается сильная жара до +42 градусов днем. Ночью будет +29, ветер до 18 метров в секунду.

В Актобе ясно. Днем температура воздуха достигнет 39 градусов выше нуля, ночью + 25. Скорость ветра может увеличиться до 10 метров в секунду.

Ясная без осадков ожидает жителей Актау, днем +37, ночью 30 градусов выше нуля. Ветер до 20 метров в секунду.

В Алматы прогнозируется дождь с грозой. Днем столбики термометров покажут +30, ночью +19. Ветер до 8 метров в секунду.