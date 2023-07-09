В антикоррупционной службе ЗКО сообщили, что в 2022 году по государственному заказу компания BRS - KAZ Consult провела исследование. В нём участвовали 1 000 респондентов из 12 районов области, Уральска и Аксая.

– Наряду с массовым опросом организовано экспертное исследование. В нём участвовали представители малого и среднего бизнеса, руководители и активисты общественных организаций, представители сферы госслужбы и образования, – сообщили в антикоррупционной службе.

Так, по мнению респондентов, «рейтинг коррупционеров» возглавляют медицинские учреждения. В том числе 63% опрошенных показали высокую предрасположенность врачей и медицинских работников.

На втором месте — образовательные учреждения, 58% респондентов-преподаватели вузов, 31% — учителя школ, остальные 35% — руководители детских дошкольных учреждений.

40% — судебные органы. По мнению жителей, большинство судей — взяточники.

Согласно анализу исследования, 93,3% респондентов лично не давали взятки должностному лицу.