Когда мобильные переводы становятся налогооблагаемым доходом: разъяснения ДГД

Жители Казахстана часто задаются вопросом о том, как налоговая служба контролирует денежные переводы на банковские карты. Департамент государственных доходов по Мангистауской области разъясняет: сами по себе переводы между гражданами не облагаются налогом, а под пристальное внимание ведомства попадает только скрытый бизнес.

Критерии контроля и порог для передачи данных

Обычные бытовые операции - возврат долга, подарки, помощь родственникам или совместные сборы - не признаются доходом. Банки передают информацию налоговикам исключительно при одновременном выполнении строгих условий.

- Банки представляют сведения только при одновременном выполнении всех условий: на банковский счет физического лица, не предназначенный для предпринимательской деятельности, в каждом из трех последовательных календарных месяцев поступают деньги от ста и более разных лиц, а итоговая сумма таких поступлений за этот период превышает двенадцатикратный размер минимальной заработной платы, - отмечается в сообщении ведомства.

В текущем году этот лимит установлен на отметке 1 020 000 тенге. Если хотя бы один из критериев не выполняется, данные в ДГД не поступают.

Что делать при получении уведомления от налоговой

Если порог превышен и банк передал информацию, это не влечет за собой автоматических штрафов. Налоговые органы проводят камеральный контроль и направляют гражданам уведомления для разъяснений.

У владельца счета есть 30 рабочих дней на то, чтобы предоставить пояснения о природе поступлений. Если деньги связаны с коммерческой деятельностью, необходимо зарегистрироваться в качестве ИП или самозанятого, отразить заработок и уплатить положенные налоги.

