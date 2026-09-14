Акбаян Мухангалиева воссоединилась с детьми

Акбаян Мухангалиева, единственная выжившая после жестокой расправы над ее семьей в селе Жангельдин Атырауской области, после выписки из центра психического здоровья вновь встретилась со своими детьми.

Акбаян Мухангалиева, единственная выжившая после жестокой расправы над ее семьей в селе Жангельдин Атырауской области, после выписки из центра психического здоровья вновь встретилась со своими детьми.

Трагедия произошла в конце 2025 года. В результате погибли родители Акбаян, ее брат и сестра. По делу об убийстве ее бывший супруг Султан Сарсемалиев был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Сейчас Акбаян находится под присмотром родственников и продолжает восстановление. По их словам, ее состояние оценивается как хорошее. Она проходит реабилитационные процедуры и постепенно возвращается к обычной жизни.

Сегодня Акбаян встретилась со своими детьми. Для нее это стало важным этапом после пережитой трагедии. По словам родственников, общение с детьми положительно влияет на ее эмоциональное состояние.

—Сейчас Акбаян чувствует себя хорошо. Но для полного восстановления потребуется время. Мы продолжаем лечение и реабилитацию. После такого человеку непросто вернуться к нормальной жизни, поэтому поддержка близких очень важна, – рассказали родственники.

При этом Акбаян пока не сообщили о смерти родителей, брата и сестры. Родственники опасаются, что эта информация может негативно сказаться на ее психологическом состоянии. Когда и каким образом сообщить ей о трагедии, они решат после дальнейшего восстановления.

Сейчас Акбаян живет у одной из родственниц. Ее главное желание – быть рядом со своими детьми и в дальнейшем жить вместе с ними. Семья также рассчитывает на помощь благотворительного фонда «Харекет» в приобретении жилья.

Родственники продолжают заниматься лечением и реабилитацией Акбаян и надеются, что она сможет полностью восстановиться и начать новую жизнь рядом со своими детьми.