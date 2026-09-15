Пьяная езда без прав стоила свободы: жителя ЗКО вернули в колонию после УДО

История нарушений у сельчанина богатая. По информации пресс-службы суда ЗКО, изначально Сырымский районный суд приговорил его к 3 годам ограничения свободы за кражу. За нарушение правил отбывания наказания ограничение свободы ему заменили на реальный срок - 2 года 7 месяцев и 23 дня лишения свободы.

Однако позже Уральский городской суд освободил его условно-досрочно. Неотбытый срок составлял 11 месяцев и 20 дней. Но на путь исправления мужчина так и не встал. Уже в 2026 году его задержали полицейские: он сел за руль пьяным, не имея водительских прав, да ещё и оставил место ДТП. За эти грубые нарушения суд отправил его под административный арест на 30 суток.

После этого начальник районного отдела полиции обратился в суд с требованием вернуть нарушителя в колонию. На заседании осуждённый полностью признал вину и просил не отменять УДО, но закон оказался строг: повторные адмправонарушения в период пробационного контроля не оставляют шансов остаться на свободе.

Суд полностью удовлетворил представление полиции. Теперь мужчине придётся отбыть оставшиеся 10 месяцев лишения свободы за решёткой.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.