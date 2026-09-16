Завершилась реконструкция автотрасс в южных районах ЗКО

В Западно-Казахстанской области полностью завершили реконструкцию и капитальный ремонт дорог, которые соединяют Казталовский, Жанибекский и Бокейординский районы с Уральском. Об этом сообщили в правительстве РК. Всего отремонтировали 245 километров дорог. Благодаря этому время в пути до областного центра сократилось более чем в два раза - с 12-14 часов до 5-6 часов.

Ремонт провели на двух участках: "Казталовка - Жанибек - граница РФ" - 142 километра и "Онеге - Бисен - Сайхин" - 103 километра. На модернизацию этих дорог направили 81,7 миллиарда тенге. Новые дороги обеспечивают удобное сообщение с Уральском для 54 тысяч жителей населенных пунктов вдоль маршрутов. По ним перевозят товары и грузы, а также ездит специальный транспорт.

На всех отремонтированных участках впервые появилось асфальтовое покрытие. По данным Минтраспорта, за последние шесть лет в Казахстане отремонтировали и реконструировали 31 тысячу километров автомобильных дорог. Из них 12,5 тысячи километров - дороги республиканского значения, еще 18,5 тысячи - местные дороги. В результате доля республиканских дорог в нормативном состоянии выросла с 89% до 93%, а местных - с 71% до 91%.

Напомним, что ремонтировать автотрассы "Казталовка-Жанибек-граница РФ" и "Онеге-Бисен-Сайхин" начали в 2021 году. Эти дороги строились в 1970-х годах прошлого столетия, и из-за дефицита финансирования ремонт долгое время не проводился. Они считались одними из самых изношенных в области. Ранее, в 2024 году, уже открывали движение на готовых отрезках общей протяженностью около 158 километров, обеспечив там проезд с асфальтобетонным покрытием.