В ЗКО идет капитальный ремонт трассы Казталовка-Жанибек-граница РФ

В этом году планируется отремонтировать 139 километров автотрассы Казталовка-Жанибек-граница РФ, а также 103 километра трассы Онеге-Бисен-Сайхин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Руководитель ЗКОФ АО "НК КазАвтоЖол" Амир Каримбаев сообщил, что в этом году ремонтными работами будут охвачены 139 километров трассы Казталовка – Жанибек - гр.РФ и 103 километра трассы Онеге-Бисен-Сайхин. – Автомобильные дороги республиканского значения Казталовка-Жанибек-граница РФ и Онеге-Бисен-Сайхин являются транспортной связью между областным центром и населёнными пунктами Казталовского, Жанибекского