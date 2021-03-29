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Социум

В ЗКО идет капитальный ремонт трассы Казталовка-Жанибек-граница РФ

В этом году планируется отремонтировать 139 километров автотрассы Казталовка-Жанибек-граница РФ, а также 103 километра трассы Онеге-Бисен-Сайхин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Руководитель ЗКОФ АО "НК КазАвтоЖол" Амир Каримбаев сообщил, что в этом году ремонтными работами будут охвачены 139 километров трассы Казталовка – Жанибек - гр.РФ и 103 километра трассы Онеге-Бисен-Сайхин. – Автомобильные дороги республиканского значения Казталовка-Жанибек-граница РФ и Онеге-Бисен-Сайхин являются транспортной связью между областным центром и населёнными пунктами Казталовского, Жанибекского
Арайлым Усербаева
В ЗКО идет капитальный ремонт трассы Казталовка-Жанибек-граница РФ
В этом году планируется отремонтировать 139 километров автотрассы Казталовка-Жанибек-граница РФ, а также 103 километра трассы Онеге-Бисен-Сайхин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО идет капитальный ремонт трассы Казталовка-Жанибек-граница РФ
В ЗКО идет капитальный ремонт трассы Казталовка-Жанибек-граница РФ
Руководитель ЗКОФ АО "НК КазАвтоЖол" Амир Каримбаев сообщил,  что в этом году ремонтными работами будут охвачены 139 километров трассы Казталовка – Жанибек - гр.РФ и 103 километра трассы Онеге-Бисен-Сайхин. – Автомобильные дороги республиканского значения Казталовка-Жанибек-граница РФ и Онеге-Бисен-Сайхин являются транспортной связью между областным центром и населёнными пунктами Казталовского, Жанибекского и Бокейординского районов с выходом на границу с Россией. Эти дороги строились в 1970 годах прошлого столетия и по причине дефицита средств финансирования ремонтные работы не производились. На сегодняшний день подрядные организации ТОО «Uniserv», ТОО "Темиржол жондеу", ТОО «Атырау жолдары» и ТОО «Акжол курылыс» ведут ремонтные работы, - сообщил Амир Каримбаев. По его словам, завершены работы по мобилизации вахтовых городков, установлены три асфальтобетонных завода, один завод на стадии запуска. Кроме этого, на месте обустроили резервуары для хранения битума общим объемом около одной тысячи тонн. – На места производства работы мобилизовано более 100 единиц дорожной техники и ведется передислокация дополнительной техники для перевозки инертных материалов, Весь материал привозной и по этой причине отремонтированы и приведены в рабочее состояние три железнодорожных тупика для бесперебойного приема вагонов с дорожно-строительными материалами. В том числе весь зимний период и в данное время тоже ведется заготовка щебня, песчано-гравийной смеси, железобетонных изделий и цемента, - добавил Амир Каримбаев. В этом году кроме ремонта дорог планируем завершить строительство трех мостов и 18 водопропускных труб. Однако в ведомстве не стали уточнять, какая сумма будет затрачена на эти цели. Напомним, автодороги Казталовка-Жанибек-граница РФ и Онеге-Бисен-Сайхин считаются одними из самых изношенных в области. Ежегодно жители южных районов сталкиваются с одной и той же проблемой: с наступлением весны машины буквально тонут в грязи.
В ЗКО идет капитальный ремонт трассы Казталовка-Жанибек-граница РФ
В ЗКО идет капитальный ремонт трассы Казталовка-Жанибек-граница РФ
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строительство дорога

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