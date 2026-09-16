Как Казахстану выиграть в глобальной гонке за медь?

Казахстан может выйти на путь устойчивого и качественного экономического роста, если сделает ставку на создание новых переделов в традиционных отраслях промышленности. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал экономический обозреватель Юрий Масанов, детально разобрав потенциал отечественного металлургического сектора, передает МойГород.

По словам эксперта, в настоящее время страна продолжает экспортировать ресурсы сразу после их извлечения. Данные Бюро национальной статистики подтверждают эту тенденцию: в 2024 году за рубеж было отправлено 1,8 млн тонн медной руды и концентратов на 3,14 млрд долларов США, в 2025 году экспорт составил 1,4 млн тонн на 2,8 млрд долларов, а за первые семь месяцев 2026 года за границу ушло 845 тысяч тонн сырья на сумму 2,3 млрд долларов.

Несмотря на ощутимую валютную выручку, продажа необработанных ресурсов оставляет основную добавленную стоимость за пределами государства. Эксперт подчеркнул, что медный концентрат служит лишь стартовой точкой в цепочке производства, за которой должны следовать плавка, получение черновой, анодной и катодной меди, а также выпуск катанки, кабелей и сложного оборудования.

«На каждом из этих новых переделов растет добавленная стоимость. А значит, появляются производства и рабочие места, спрос на квалифицированных специалистов, энергетику, транспорт и сервис. Вместо экспорта сырья мы можем сформировать полноценную промышленную экосистему», — подчеркнул Юрий Масанов.

Глубокая переработка сырья также позволяет извлекать попутные ценные металлы, включая золото и серебро, и производить серную кислоту, критически необходимую для урановой отрасли в условиях нестабильности мировых логистических маршрутов.

На фоне прогнозов Международного энергетического агентства о возможном дефиците меди к 2035 году из-за развития зеленых технологий, ИИ и дата-центров, Казахстану важно запустить новый инвестиционный цикл. По мнению экономиста, стартовой точкой этого процесса должно стать строительство новых медеплавильных заводов внутри страны.