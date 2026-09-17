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Социум

МИД предупредил казахстанцев об ужесточении миграционных правил в Грузии

С 1 сентября трудовая деятельность без официального разрешения стала основанием для депортации.
Варвара Тыщенко
МИД предупредил казахстанцев об ужесточении миграционных правил в Грузии
Иллюстративное изображение создано с помощью ИИ

МИД Казахстана предупредил граждан об изменении миграционных правил в Грузии. Как сообщает официальный представитель ведомства Жанболат Усенов, с 1 сентября трудовая деятельность без официального разрешения стала основанием для депортации.

Для казахстанцев по-прежнему действует безвизовый режим въезда на срок до 365 дней, однако он не дает права на работу.

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- Осуществление оплачиваемой трудовой деятельности без соответствующего разрешения предусматривает административную ответственность. В случае выдворения иностранному гражданину может быть запрещён повторный въезд на территорию Грузии на срок от двух до пяти лет, - сообщил Жанболат Усенов на брифинге в МИД.

Гражданам, планирующим устроиться на работу или заняться предпринимательством в Грузии, настоятельно рекомендуется заранее убедиться в наличии всех необходимых документов и законного права на труд.

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