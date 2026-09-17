На границе в ЗКО задержали иностранку с двумя паспортами

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, на пограничном посту "Таскала" при проверке документов выяснилось, что у женщины помимо иностранного паспорта сохранились и казахстанские документы. К слову, в Казахстане запрещено двойное гражданство: при получении паспорта другого государства граждане обязаны вовремя уведомить об этом власти и сдать казахстанский паспорт.

За подобное нарушение предусмотрен крупный штраф либо выдворение за пределы страны. На суде женщина полностью признала свою вину.

Учитывая, что в Казахстане постоянно живут её близкие родственники, суд проявил гуманность и решил не выдворять правонарушительницу из страны, назначив ей административный штраф.