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Социум

На границе в ЗКО задержали иностранку с двумя паспортами

Таскалинский районный суд рассмотрел административное дело в отношении иностранки, нарушившей законодательство о гражданстве Республики Казахстан.
Арайлым Усербаева
На границе в ЗКО задержали иностранку с двумя паспортами
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, на пограничном посту "Таскала" при проверке документов выяснилось, что у женщины помимо иностранного паспорта сохранились и казахстанские документы. К слову, в Казахстане запрещено двойное гражданство: при получении паспорта другого государства граждане обязаны вовремя уведомить об этом власти и сдать казахстанский паспорт.

За подобное нарушение предусмотрен крупный штраф либо выдворение за пределы страны. На суде женщина полностью признала свою вину.

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Учитывая, что в Казахстане постоянно живут её близкие родственники, суд проявил гуманность и решил не выдворять правонарушительницу из страны, назначив ей административный штраф.

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