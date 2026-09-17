Угрозы по видеосвязи: заключенный вымогал деньги у заложников в сауне, сидя в колонии

Кассационный суд оставил в силе приговор в отношении казахстанца, который, отбывая срок в исправительном учреждении, участвовал в вымогательстве денег у заложников. Об этом сообщается в Telegram-канале "Актуальные новости кассационных судов".

Как установило следствие, инцидент произошел в Петропавловске, где соучастники удерживали в сауне двух потерпевших. Находящийся в колонии мужчина присоединился к подельникам по видеосвязи и под угрозой насилия потребовал передать деньги, усилив тем самым психологическое давление на жертв.

Его причастность к преступлению подтвердили показания потерпевших, а также цифровые улики. В телефоне одного из соучастников нашли переписку с абонентом по имени Саша, чей номер был зарегистрирован на осужденного. Собеседники обсуждали детали преступления, заметали следы и переводили заключенному часть полученных средств. Биллинг мобильного оператора подтвердил, что в день нападения телефон находился рядом с колонией, а банковские выписки зафиксировали движение денег и оформление потерпевшими займов на 300 и 145 тысяч тенге.

За вымогательство суд первой назначил мужчине три года лишения свободы. С учетом неотбытого срока по предыдущему приговору от 2011 года, когда фигуранту назначали 21 год и 9 месяцев колонии, окончательный срок составил 8 лет.

Изучив материалы дела, кассационная инстанция признала вину полностью доказанной, а назначенное наказание - соразмерным, оставив судебные акты без изменений.