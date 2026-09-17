1,8 млн тенге вернут жителям ЗКО за отопление по итогам перерасчета

В целом по республике потребителям вернут более 1,2 миллиарда тенге с учетом НДС.

Комитет по регулированию естественных монополий провел перерасчет платы за отопление за прошедший отопительный сезон 2025-2026 годов. В целом по республике потребителям вернут более 1,2 миллиарда тенге с учетом НДС.

Изменения коснулись потребителей, у которых нет приборов учета тепла. Корректировку сделали по фактической температуре наружного воздуха, а положенные суммы отобразятся в лицевых счетах в виде аванса (сальдо). В частности, жителям Западно-Казахстанской области вернут 1,82 миллиона тенге.

Общий объем возврата распределился по регионам следующим образом:

Астана - 460,67 млн тенге;

Восточно-Казахстанская область - 298,56 млн тенге;

Мангистауская область - 161,6 млн тенге;

Алматы - 57,77 млн тенге;

Кызылординская область - 42,21 млн тенге;

Шымкент - 38,5 млн тенге;

Туркестанская область - 370 тысяч тенге;

Жамбылская область - 26,06 млн тенге;

Костанайская область - 25,69 млн тенге;

Атырауская область - 22,09 млн тенге;

Северо-Казахстанская область - 14,59 млн тенге;

Акмолинская область - 13,98 млн тенге;

Алматинская область - 12,7 млн тенге;

Актюбинская область - 11,03 млн тенге;

Павлодарская область - 29,11 млн тенге;

Абайская область - 270 тысяч тенге.

В Карагандинской, Улытауской и Жетысуской областях отдельный перерасчет не проводили, так как стоимость услуг там изначально рассчитывалась с учетом реальной температуры воздуха. В Астане итоговый перерасчет сделали по фактической температуре, но при этом ежемесячно корректировали начисления в течение всего сезона.