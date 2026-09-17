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Социум

1,8 млн тенге вернут жителям ЗКО за отопление по итогам перерасчета

В целом по республике потребителям вернут более 1,2 миллиарда тенге с учетом НДС.
Варвара Тыщенко
1,8 млн тенге вернут жителям ЗКО за отопление по итогам перерасчета
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Комитет по регулированию естественных монополий провел перерасчет платы за отопление за прошедший отопительный сезон 2025-2026 годов. В целом по республике потребителям вернут более 1,2 миллиарда тенге с учетом НДС.

Изменения коснулись потребителей, у которых нет приборов учета тепла. Корректировку сделали по фактической температуре наружного воздуха, а положенные суммы отобразятся в лицевых счетах в виде аванса (сальдо). В частности, жителям Западно-Казахстанской области вернут 1,82 миллиона тенге.

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Общий объем возврата распределился по регионам следующим образом:

  • Астана - 460,67 млн тенге;
  • Восточно-Казахстанская область - 298,56 млн тенге;
  • Мангистауская область - 161,6 млн тенге;
  • Алматы - 57,77 млн тенге;
  • Кызылординская область - 42,21 млн тенге;
  • Шымкент - 38,5 млн тенге;
  • Туркестанская область - 370 тысяч тенге;
  • Жамбылская область - 26,06 млн тенге;
  • Костанайская область - 25,69 млн тенге;
  • Атырауская область - 22,09 млн тенге;
  • Северо-Казахстанская область - 14,59 млн тенге;
  • Акмолинская область - 13,98 млн тенге;
  • Алматинская область - 12,7 млн тенге;
  • Актюбинская область - 11,03 млн тенге;
  • Павлодарская область - 29,11 млн тенге;
  • Абайская область - 270 тысяч тенге.

В Карагандинской, Улытауской и Жетысуской областях отдельный перерасчет не проводили, так как стоимость услуг там изначально рассчитывалась с учетом реальной температуры воздуха. В Астане итоговый перерасчет сделали по фактической температуре, но при этом ежемесячно корректировали начисления в течение всего сезона.

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