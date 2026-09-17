Когда возобновят ремонт на трассе Уральск - Желаево

В редакцию "МГ" обратились жители пригорода и автомобилисты. Они пожаловались на состояние дороги Уральск - Желаево. По словам водителей, средний ремонт трассы начался еще летом. На отдельных участках сняли верхний слой асфальта, после чего работы остановились. Как утверждают жители, около двух месяцев на дороге ничего не происходило. Из-за дождей некоторые участки дороги затапливает. Водители также жалуются на срезанный асфальт: он мешает нормальному движению и, по их словам, повреждает шины. Кроме того, автомобилистам приходится объезжать ямы, иногда выезжая на встречную полосу, из-за этого создаются аварийные ситуации.

Фото Медета Медресова

В городском акимате сообщили, что на отдельных участках уже проведено фрезерование старого асфальта. Сейчас подрядчик ожидает поставку необходимых строительных материалов.

- В настоящее время ожидается поставка необходимых строительных материалов. Возобновление работ планируется ориентировочно через неделю, после поступления материалов на объект, - сказано в сообщении.

В первую очередь новый асфальт уложат на участках, где старое покрытие уже сняли. Оставшуюся часть дороги будут ремонтировать с учетом погодных условий и технологических возможностей. В акимате также отметили, что этот объект является переходящим и рассчитан на два строительных сезона - 2026 и 2027 годы. Работы будут продолжены согласно утвержденному графику. Подрядчик - ТОО "Жайық Сити".