Самолёт с футбольной командой столкнулся с другим лайнером: погибли 178 человек

11 августа 1979 года два пассажирских самолёта Ту-134А выполняли рейсы в разных направлениях. Один лайнер следовал из Ташкента в Минск, второй — из Челябинска в Кишинёв, передает МойГород
Самолёты находились на большой высоте, когда оказались на пересекающихся воздушных трассах. В определённый момент экипажи обоих воздушных судов получили указания от диспетчерской службы относительно высоты полёта.
В результате самолёты оказались на одном эшелоне и начали сближаться.
Как самолёты столкнулись
Катастрофа произошла около 13:35 по местному времени в районе Днепродзержинска. Самолёты столкнулись в воздухе на высоте около 8400 метров.
Один из Ту-134 практически полностью разрушился после столкновения. Второй самолёт также получил тяжёлые повреждения и вскоре рухнул на землю.
Обломки лайнеров разбросало на значительной территории. Спасатели и местные жители обнаружили их в нескольких местах.
На борту первого самолёта находились 94 человека, включая членов экипажа. Второй перевозил 84 человека. Никому из находившихся на борту выжить не удалось.
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Почему произошла катастрофа
Расследование установило, что причиной трагедии стали ошибки в работе системы управления воздушным движением и нарушение безопасного эшелонирования.
Диспетчер дал одному из самолётов команду занять высоту, которую уже должен был занимать другой лайнер. При этом экипажи не смогли вовремя обнаружить опасное сближение и предотвратить столкновение.
В то время советская система гражданской авиации не располагала современными автоматическими системами предупреждения о столкновении, которые сегодня помогают экипажам избежать подобных ситуаций.
Среди погибших была юношеская футбольная команда
Катастрофа получила дополнительный резонанс из-за того, что на борту одного из самолётов находилась молодёжная футбольная команда «Пахтакор» из Ташкента.
Команда направлялась в Минск на матч чемпионата СССР. Вместе с футболистами погибли тренеры и сопровождавшие их специалисты.
Трагедия фактически уничтожила целое поколение игроков клуба. Среди погибших были известные футболисты «Пахтакора», считавшиеся перспективными спортсменами советского футбола.
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Что изменилось после катастрофы
Авиакатастрофа под Днепродзержинском стала одной из самых тяжёлых в истории советской гражданской авиации. Она показала, насколько опасными могут быть ошибки при координации воздушного движения, особенно в условиях большого количества самолётов в небе.
После подобных катастроф большое внимание стали уделять совершенствованию диспетчерских процедур, контролю за эшелонированием воздушных судов и техническим средствам предотвращения столкновений.
Сегодня автоматические системы предупреждения о столкновении являются одним из важнейших элементов авиационной безопасности. Они способны предупредить экипажи об опасном сближении и дать рекомендации по изменению высоты, что значительно снижает риск повторения подобных трагедий
Трагедия, которая осталась в истории
Столкновение двух Ту-134 над Днепродзержинском стало одной из самых трагичных авиакатастроф в истории СССР. 178 человек погибли из-за нескольких ошибок, произошедших при управлении воздушным движением.
Особенно трагическим этот день стал для Ташкента и футбольного клуба «Пахтакор», который потерял практически весь основной состав команды. Память о погибших футболистах и других пассажирах сохраняется до сих пор.