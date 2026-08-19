Самолёт с футбольной командой столкнулся с другим лайнером: погибли 178 человек

11 августа 1979 года два пассажирских самолёта Ту-134А выполняли рейсы в разных направлениях. Один лайнер следовал из Ташкента в Минск, второй — из Челябинска в Кишинёв, передает МойГород

Самолёты находились на большой высоте, когда оказались на пересекающихся воздушных трассах. В определённый момент экипажи обоих воздушных судов получили указания от диспетчерской службы относительно высоты полёта.

Ту-134А авиакомпании «Аэрофлот», идентичный разбившемуся

В результате самолёты оказались на одном эшелоне и начали сближаться.

Как самолёты столкнулись

Катастрофа произошла около 13:35 по местному времени в районе Днепродзержинска. Самолёты столкнулись в воздухе на высоте около 8400 метров.

Один из Ту-134 практически полностью разрушился после столкновения. Второй самолёт также получил тяжёлые повреждения и вскоре рухнул на землю.

Обломки лайнеров разбросало на значительной территории. Спасатели и местные жители обнаружили их в нескольких местах.

На борту первого самолёта находились 94 человека, включая членов экипажа. Второй перевозил 84 человека. Никому из находившихся на борту выжить не удалось.

Почему произошла катастрофа

Расследование установило, что причиной трагедии стали ошибки в работе системы управления воздушным движением и нарушение безопасного эшелонирования.

Диспетчер дал одному из самолётов команду занять высоту, которую уже должен был занимать другой лайнер. При этом экипажи не смогли вовремя обнаружить опасное сближение и предотвратить столкновение.

Траектория двух самолетов.

В то время советская система гражданской авиации не располагала современными автоматическими системами предупреждения о столкновении, которые сегодня помогают экипажам избежать подобных ситуаций.

Среди погибших была юношеская футбольная команда

Катастрофа получила дополнительный резонанс из-за того, что на борту одного из самолётов находилась молодёжная футбольная команда «Пахтакор» из Ташкента.

Команда направлялась в Минск на матч чемпионата СССР. Вместе с футболистами погибли тренеры и сопровождавшие их специалисты.

Трагедия фактически уничтожила целое поколение игроков клуба. Среди погибших были известные футболисты «Пахтакора», считавшиеся перспективными спортсменами советского футбола.

Футбольная команда "Пахтакор"

Что изменилось после катастрофы

Авиакатастрофа под Днепродзержинском стала одной из самых тяжёлых в истории советской гражданской авиации. Она показала, насколько опасными могут быть ошибки при координации воздушного движения, особенно в условиях большого количества самолётов в небе.

После подобных катастроф большое внимание стали уделять совершенствованию диспетчерских процедур, контролю за эшелонированием воздушных судов и техническим средствам предотвращения столкновений.

Сегодня автоматические системы предупреждения о столкновении являются одним из важнейших элементов авиационной безопасности. Они способны предупредить экипажи об опасном сближении и дать рекомендации по изменению высоты, что значительно снижает риск повторения подобных трагедий

Памятник экипажу самолета ТУ-134А

Трагедия, которая осталась в истории

Столкновение двух Ту-134 над Днепродзержинском стало одной из самых трагичных авиакатастроф в истории СССР. 178 человек погибли из-за нескольких ошибок, произошедших при управлении воздушным движением.

Особенно трагическим этот день стал для Ташкента и футбольного клуба «Пахтакор», который потерял практически весь основной состав команды. Память о погибших футболистах и других пассажирах сохраняется до сих пор.