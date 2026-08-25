Пассажирский самолет рухнул возле села: погибли 298 человек

17 июля 2014 года пассажирский Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу на востоке Украины. Самолет рухнул возле села Грабово, неподалеку от Тореза в Донецкой области. На борту находились 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли, передает МойГород

Катастрофа произошла на фоне вооруженного конфликта на востоке Украины. Лайнер выполнял международный рейс и находился в воздушном пространстве над территорией, где в тот момент шли боевые действия.

Разбившийся самолёт за 3 года и 7 месяцев до катастрофы

Последний полет

Boeing 777 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур и перед катастрофой летел на эшелоне около 10 километров. Полет проходил штатно до момента, когда самолет оказался над восточной частью Украины.

Согласно расследованию голландского Совета по безопасности, в 13:20 по всемирному координированному времени рядом с кабиной пилотов произошел взрыв боевой части ракеты. В результате самолет получил многочисленные повреждения и разрушился в воздухе. Обломки лайнера и тела погибших были разбросаны на значительной территории в районе Грабово.

Первые версии и взаимные обвинения

После катастрофы сразу возник вопрос о том, что стало причиной падения пассажирского лайнера.

Поскольку самолет находился над зоной вооруженного конфликта, представители противоборствующих сторон обвиняли друг друга в произошедшем. Рассматривались версии о поражении самолета ракетой с земли, а также о возможной атаке с воздуха.

Для установления причин катастрофы было начато международное расследование. Украинская сторона передала руководство техническим расследованием Нидерландам. В работе участвовали специалисты нескольких государств, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Великобританию, США и Россию.

Что установило международное расследование

Фото: Michael Kooren / Reuters

В 2015 году Нидерландский совет по безопасности опубликовал итоговый отчет. Следователи установили, что причиной разрушения самолета стала детонация боевой части ракеты 9N314M, выпущенной из зенитного ракетного комплекса «Бук». Ракета взорвалась слева и выше кабины пилотов.

В отчете также говорилось, что ракета была запущена с территории площадью около 320 квадратных километров в восточной части Украины, которая на тот момент находилась в зоне боевых действий. Сам технический отчет не устанавливал вопрос индивидуальной или государственной ответственности за запуск ракеты — эту часть расследования вело совместное следственное подразделение.

Следствие назвало комплекс «Бук»

Отдельное уголовное расследование проводила Совместная следственная группа (JIT). В 2018 году она заявила, что комплекс «Бук», из которого была сбита MH17, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, базировавшейся в Курске. Следователи пришли к такому выводу после анализа большого количества материалов, связанных с перемещением комплекса.

Позднее суд в Нидерландах признал нескольких обвиняемых виновными в причастности к уничтожению рейса MH17. Процесс проходил без их физического присутствия в зале суда.

Почему самолет оказался над зоной конфликта

После катастрофы отдельное расследование было посвящено и вопросу о том, почему пассажирский самолет продолжал лететь над территорией, где происходили боевые действия.

Нидерландский совет по безопасности пришел к выводу, что украинские власти и авиакомпании должны были более тщательно оценивать риски при организации полетов над районами вооруженных конфликтов. В итоговом расследовании были сформулированы рекомендации международным авиационным организациям и государствам по совершенствованию системы оценки таких угроз.

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Кто находился на борту

На борту Boeing 777 находились граждане нескольких стран. Среди погибших было 196 граждан Нидерландов, а также граждане Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии и других государств.

После трагедии родственники погибших несколько дней ждали официального подтверждения информации о своих близких. Идентификация жертв стала отдельной частью международной работы после катастрофы.

На месте падения самолета были обнаружены обломки воздушного судна и личные вещи пассажиров. Позднее там появился мемориал в память о 298 погибших.

Что происходило после катастрофы

Расследование трагедии продолжалось несколько лет. Вопрос об ответственности за уничтожение рейса MH17 стал предметом международных уголовных и межгосударственных разбирательств.

В мае 2025 года Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) пришел к выводу, что Россия не выполнила обязательства по международному воздушному праву в связи с уничтожением MH17. Совет признал обоснованными требования Австралии и Нидерландов и установил нарушение статьи 3 bis Чикагской конвенции, касающейся применения оружия против гражданских воздушных судов.

В июле 2025 года Европейский суд по правам человека также признал Россию ответственной за нарушения прав человека, связанные с катастрофой MH17. Суд отметил, что ракета была запущена с территории, контролируемой сепаратистами, и пришел к выводу о нарушении прав, гарантированных Европейской конвенцией.

Память о погибших

Катастрофа MH17 стала одной из крупнейших трагедий в истории гражданской авиации. Погибшие находились на борту обычного пассажирского рейса, который следовал между двумя городами на другом континенте и оказался в зоне вооруженного конфликта.

Спустя годы родственники жертв продолжают добиваться установления всех обстоятельств трагедии и привлечения виновных к ответственности. Память о 298 погибших ежегодно почитают в разных странах, а место падения самолета возле Грабово остается одним из главных символов трагедии MH17.