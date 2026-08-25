Пассажирский самолет разбился в горах: погибли 150 человек

24 марта 2015 года Airbus A320 немецкого лоукостера Germanwings, дочерней компании Lufthansa, выполнявший рейс 4U9525 из Барселоны в Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. На борту находились 150 человек — 144 пассажира и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил, передает МойГород

Самолет с регистрационным номером D-AIPX вылетел из аэропорта Барселоны утром 24 марта. После набора высоты лайнер продолжил полет в сторону Германии. Однако спустя некоторое время самолет начал постепенно снижаться, не отвечая на попытки авиадиспетчеров установить связь с экипажем.

Вскоре Airbus A320 столкнулся с горным склоном в районе коммуны Прад-От-Блеон в департаменте Альпы Верхнего Прованса. Район катастрофы находился в труднодоступной горной местности, что значительно осложнило работу спасателей и поисковых групп.

Фото: AirTeamImages. Именно этот борт А320-211 потерпел крушение, совершая рейс 4U 9525 из Барселоны в Дюссельдорф

Что произошло на борту

Поначалу причины катастрофы оставались неизвестными. Ситуация изменилась после обнаружения и изучения бортовых самописцев.

Расследованием занималось французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA). Анализ данных показал, что после того, как командир воздушного судна покинул кабину пилотов, второй пилот остался один и запер дверь изнутри. Командир пытался попасть обратно в кабину, однако сделать этого не смог.

По данным BEA, находившийся в кабине пилот установил на автопилоте снижение самолета до высоты около 100 футов. В процессе снижения он несколько раз менял настройки автопилота, увеличивая скорость снижения. При этом на обращения командира и попытки открыть дверь он не реагировал.

В результате лайнер продолжил снижение и врезался в гору. Все 150 человек на борту погибли.

Диаграмма сайта FlightRadar24, отслеживающего полеты гражданской авиации по всему миру, показывает, как лайнер А320 за считанные минуты снизился до уровня ниже 10 тыс. футов и на большой скорости врезался в гору

Почему пилот не открыл дверь

После изучения материалов расследования следователи пришли к выводу, что действия второго пилота были преднамеренными. Согласно заключению BEA, он сознательно заперся в кабине и направил самолет в сторону горного массива. В качестве основной причины катастрофы следствие указало преднамеренное столкновение самолета с рельефом.

Расследование также выявило серьезные проблемы, связанные с психическим состоянием второго пилота и системой медицинского контроля. BEA отмечало недостатки в действовавших на тот момент процедурах выявления психологических проблем у пилотов, а также отсутствие четких правил, определяющих, когда вопросы медицинской тайны могут уступать требованиям общественной безопасности.

Кого перевозил рейс 4U9525

На борту находились граждане нескольких стран. Среди пассажиров были 16 школьников и двое преподавателей из немецкого города Хальтерн-ам-Зее. Они возвращались из поездки в Испанию.

Катастрофа стала одной из самых трагичных в истории немецкой гражданской авиации и потрясла европейскую общественность. Родственники погибших прибыли во Францию, а на месте трагедии началась масштабная поисковая операция.

Фото: AFP. В районе падения самолета появились вертолеты французских ВВС

Последствия для авиационной безопасности

Катастрофа Germanwings заставила авиационные власти пересмотреть существующие подходы к медицинскому контролю пилотов и доступу в кабину экипажа.

После трагедии Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) рекомендовало обеспечить присутствие в кабине как минимум двух членов экипажа. Мера была введена после катастрофы, однако впоследствии европейские авиакомпании начали отказываться от обязательного правила о постоянном присутствии двух человек в кабине.

Фото: Reuters. Пассажирский авиалайнер А-320 упал в труднодоступной горной местности

Французское BEA по итогам расследования также направило 11 рекомендаций международным и европейским авиационным организациям. Они касались медицинского обследования пилотов с психическими расстройствами, оценки рисков, связанных с потерей летной лицензии, а также других аспектов медицинского контроля.

Расследование длилось почти год

Окончательный отчет BEA был опубликован 13 марта 2016 года. Расследование позволило восстановить последние минуты полета благодаря данным бортовых самописцев и установить последовательность действий экипажа.

Катастрофа рейса 4U9525 стала примером того, насколько серьезными могут быть последствия сочетания человеческого фактора, проблем медицинского контроля и особенностей конструкции систем доступа в кабину. Спустя годы трагедия остается одним из самых известных авиационных происшествий в Европе, а ее последствия повлияли на подходы к безопасности полетов и контролю состояния пилотов.