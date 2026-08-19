Пассажирский самолет взорвался в небе: никто не выжил

Самолёт исчез с радаров примерно через 20 минут после взлёта. Погибли все 224 человека, находившиеся на борту

31 октября 2015 года Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел катастрофу над Синайским полуостровом. Позднее российские власти квалифицировали произошедшее как теракт, заявив, что причиной стал взрыв самодельного устройства, передает МойГород

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Рейс 7K-9268 выполнял Airbus A321-231 с регистрационным номером EI-ETJ. Самолёт вылетел из международного аэропорта Шарм-эль-Шейха ранним утром 31 октября 2015 года и направился в Санкт-Петербург.

Разбившийся самолёт за 3 месяца до катастрофы

На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Большинство пассажиров составляли граждане России, возвращавшиеся домой после отдыха в Египте.

После взлёта лайнер начал набор высоты. Первые минуты полёта проходили без сообщений о каких-либо проблемах.

Однако примерно через 20 минут после вылета самолёт внезапно исчез с экранов радаров. Связь с экипажем была потеряна, а вскоре стало известно, что лайнер потерпел крушение на севере Синайского полуострова.

Самолёт разрушился в воздухе

Обломки Airbus обнаружили на большой территории в районе Северного Синая. Сам лайнер был полностью разрушен, а все 224 человека погибли.

Особое внимание следователей привлекло то, что самолёт не подавал обычного сигнала бедствия. Бортовые самописцы продолжали фиксировать параметры полёта до момента, когда запись внезапно прекратилась во время набора высоты. В материалах Межгосударственного авиационного комитета отмечалось, что до этого момента информация об отказах систем самолёта не фиксировалась.

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Это стало одним из обстоятельств, заставивших следователей рассматривать версию о внезапном разрушении самолёта.

Версия о взрыве

Первые дни после катастрофы оставались вопросы о том, что именно произошло с лайнером. Рассматривались различные версии, однако постепенно всё больше внимания уделялось возможному взрыву на борту.

17 ноября 2015 года Федеральная служба безопасности России объявила, что причиной катастрофы стал террористический акт. По версии российских специалистов, на борту сработало взрывное устройство мощностью до одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Следователи заявили об обнаружении следов взрывчатого вещества.

© РИА Новости / МЧС РФ

Позднее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси также заявил, что причиной катастрофы был терроризм.

При этом расследование сопровождалось разногласиями. Египетская комиссия на предварительном этапе не обнаружила доказательств террористического акта и продолжала рассматривать другие возможные причины.

Кто взял на себя ответственность

Практически сразу после катастрофы ответственность за произошедшее взяла на себя синайская ветвь террористической группировки «Исламское государство» — организация, запрещённая в России и ряде других стран.

Боевики заявили, что именно они уничтожили российский пассажирский самолёт. Позднее группировка публиковала материалы, которые, по её утверждению, демонстрировали взрывное устройство.

В ноябре 2015 года российские власти также заявили, что к теракту причастна синайская ветвь «Исламского государства».

Самая смертоносная катастрофа в истории российской авиации

Гибель рейса 7K-9268 стала одной из самых тяжёлых трагедий в истории российской гражданской авиации. Все 224 человека, находившиеся на борту, погибли.

Хвостовая часть рейса 9268

Катастрофа также стала самым смертоносным происшествием с участием самолёта семейства Airbus A320 и одной из крупнейших авиакатастроф в истории Египта.

После трагедии ряд государств усилил меры безопасности в аэропортах Египта, а некоторые страны временно ограничили или приостановили авиасообщение с Шарм-эль-Шейхом.

Что произошло с аэропортом Шарм-эль-Шейха

После катастрофы особое внимание было уделено тому, каким образом взрывное устройство могло попасть на борт пассажирского самолёта.

Следователи рассматривали версию о том, что бомбу могли пронести или передать через сотрудников аэропорта. Впоследствии в Египте задерживали людей, которых подозревали в содействии террористам и организации взрыва.

Катастрофа показала, насколько серьёзными могут быть последствия недостаточного контроля безопасности даже в аэропорту, который обслуживает большое количество международных пассажиров.

Трагедия, изменившая правила безопасности

Катастрофа рейса 7K-9268 стала не просто авиакатастрофой, а крупным террористическим актом против гражданской авиации. Она привела к усилению контроля за безопасностью в аэропортах и пересмотру подходов к оценке рисков при полётах над регионами, где действуют террористические группировки.

31 октября 2015 года Airbus A321 должен был доставить 224 человека из Египта в Санкт-Петербург. До пункта назначения самолёт не долетел — спустя считаные минуты после начала набора высоты он исчез с радаров, а позже стало известно, что лайнер разрушился над Синайским полуостровом.