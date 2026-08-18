Самолет с известной футбольной командой разбился при попытке взлета

6 февраля 1958 года стал одним из самых трагических дней в истории мирового футбола. В аэропорту Мюнхен-Рим потерпел катастрофу самолет British European Airways, на борту которого находились игроки английского «Манчестер Юнайтед», тренеры, сотрудники клуба, журналисты и болельщики, передает МойГород

Из 44 человек, находившихся на борту, 23 погибли. Среди них были восемь футболистов «Манчестер Юнайтед» и три сотрудника клуба. Еще 21 человек выжил, однако многие получили тяжелые травмы. Катастрофа практически уничтожила одну из самых талантливых молодых команд своего времени — знаменитых «Басби Бэйбс».

Сегодня мюнхенская трагедия остается не просто страницей в истории «Манчестер Юнайтед». Это история о команде, которая считалась будущим английского и европейского футбола, о людях, погибших на взлете своей карьеры, и о том, как спустя десять лет переживший катастрофу клуб сумел выиграть Кубок европейских чемпионов.

Команда, которую называли «Басби Бэйбс»

В 1950-е годы «Манчестер Юнайтед» переживал стремительный подъем под руководством шотландского тренера Мэтта Басби.

Басби делал ставку не только на приобретение звезд, но и на молодых воспитанников клуба. В результате в составе «Юнайтед» появилась группа талантливых футболистов, которые получили название «Басби Бэйбс» — «малыши Басби».

Команда была необычайно молода. Средний возраст игроков составлял около 22 лет. При этом молодые футболисты уже успели добиться серьезных успехов: «Манчестер Юнайтед» выиграл чемпионат Англии в сезонах 1955/56 и 1956/57 и постепенно превращался в одну из ведущих сил европейского футбола.

Команда перед вылетом

Особые надежды связывали с Дунканом Эдвардсом. Он дебютировал за основной состав «Юнайтед» еще подростком и считался одним из самых выдающихся английских футболистов своего поколения.

В команде также играли Роджер Бирн, Томми Тейлор, Дэвид Пегг, Эдди Колман, Марк Джонс, Джефф Бент и Лиам Уилан. В составе находились и будущие легенды клуба, которым было суждено пережить трагедию, — Бобби Чарльтон и Билл Фоулкс.

К началу 1958 года «Манчестер Юнайтед» казался клубом, способным бросить вызов самому «Реалу» и другим европейским грандам.

Последний матч в Белграде

5 февраля 1958 года «Манчестер Юнайтед» играл в Белграде ответный матч четвертьфинала Кубка европейских чемпионов против «Црвены Звезды».

Первую встречу команды завершили вничью 3:3, а в Белграде «Юнайтед» снова сыграл 3:3. Благодаря этому английский клуб прошел дальше — победил по сумме двух матчей со счетом 5:4. Команда вышла в полуфинал главного европейского клубного турнира.

Для футболистов это был успешный европейский выезд. Они возвращались домой с хорошим настроением, не подозревая, что через несколько часов произойдет катастрофа.

Самолет Airspeed AS.57 Ambassador с бортовым номером G-ALZU выполнял рейс из Белграда в Манчестер с промежуточной остановкой в Мюнхене. В Германии самолет должен был дозаправиться.

На борту находились 44 человека.

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Три попытки взлета

6 февраля самолет подготовили к дальнейшему полету.

В Мюнхене шел снег, а взлетная полоса была покрыта снежной кашей — смесью снега и воды.

Первая попытка взлета была прервана. Затем экипаж предпринял вторую попытку, которая также закончилась отказом от взлета. После этого самолет снова вернули к месту стоянки.

Разбившийся самолёт с командой перед вылетом.

Несмотря на сложившиеся погодные условия, экипаж решил предпринять третью попытку.

Именно она стала роковой.

Самолет начал разгоняться по полосе, однако, достигнув участка со снежной кашей, потерял скорость. Воздушное судно не смогло набрать необходимую для взлета скорость и продолжило движение за пределы взлетной полосы.

В итоге самолет врезался в ограждение аэропорта, после чего столкнулся со строениями. Произошел пожар.

Из 44 человек на борту 21 погиб непосредственно в результате катастрофы или вскоре после нее. Еще двое скончались позднее от полученных травм.

Одним из них был Дункан Эдвардс. Он получил крайне тяжелые повреждения и умер в больнице 21 февраля — через 15 дней после катастрофы.

Вторым стал капитан Кеннет Реймант, который скончался спустя несколько недель. В итоге число погибших достигло 23 человек.

Кто погиб в Мюнхене

В катастрофе погибли восемь футболистов «Манчестер Юнайтед»:

Джефф Бент — 25 лет;

Роджер Бирн — 28 лет;

Эдди Колман — 21 год;

Дункан Эдвардс — 21 год;

Марк Джонс — 24 года;

Дэвид Пегг — 22 года;

Томми Тейлор — 26 лет;

Лиам Уилан — 22 года.

Также погибли три сотрудника клуба: секретарь клуба Уолтер Крикмер, тренер Том Карри и тренерский специалист Берт Уолли. (Manchester United)

Кроме представителей «Манчестер Юнайтед», жертвами стали журналисты Альф Кларк, Дон Дэвис, Джордж Феллоуз, Том Джексон, Арчи Ледбрук, Эрик Томпсон, Генри Роуз и бывший футболист «Манчестер Сити» Фрэнк Свифт.

Среди погибших также были второй пилот Кеннет Реймант, член экипажа Том Кейбл, туристический агент Бела Миклош и болельщик Уилли Сатинофф, близкий друг Мэтта Басби.

Всего погибли 23 человека.

Горящий самолёт, потерпевший крушение в аэропорту Мюнхена 6 февраля 1958 г.

Герой, который возвращался в горящий самолет

Одним из наиболее известных выживших стал голкипер «Манчестер Юнайтед» Гарри Грегг.

После катастрофы вокруг самолета начался пожар, а оставшиеся в живых пассажиры оказались в крайне тяжелом положении.

Грегг выбрался из разрушенного самолета, однако вместо того, чтобы отойти от места крушения, вернулся к обломкам. Он помог вытащить из горящего салона других пассажиров и своих одноклубников.

В частности, Грегг помог спасти маленькую девочку и ее мать, а также других выживших. Именно за эти действия его позднее стали называть «героем Мюнхена».

Сам Грегг пережил катастрофу и продолжил карьеру. Уже в том же году он выступил на чемпионате мира в Швеции за сборную Северной Ирландии и считался одним из лучших вратарей турнира.

Бобби Чарльтон: человек, который выжил

Еще одним выжившим был Бобби Чарльтон.

На момент катастрофы ему было 20 лет. Он получил травмы, но выжил. Впоследствии Чарльтон стал одной из величайших фигур в истории английского футбола.

Он не просто продолжил играть за «Манчестер Юнайтед». Именно Чарльтон стал одним из символов восстановления клуба после трагедии.

Через десять лет после катастрофы, в 1968 году, он вместе с Мэттом Басби и Биллом Фоулксом вышел на поле в финале Кубка европейских чемпионов на «Уэмбли».

«Манчестер Юнайтед» победил «Бенфику» со счетом 4:1 в дополнительное время.

Для Чарльтона, Басби и Фоулкса этот матч имел значение, намного превышавшее обычный футбольный финал. Они были среди тех, кто пережил Мюнхен, и через десять лет оказались на вершине Европы.

Мэтт Басби тоже едва не погиб

Сам тренер Мэтт Басби также находился на борту самолета.

Он получил тяжелые травмы и долго восстанавливался. Катастрофа могла поставить точку не только в его карьере, но и в существовании самого «Манчестер Юнайтед» как великого клуба.

Однако Басби выжил.

Пока он находился в больнице, огромная ответственность легла на его помощника Джимми Мерфи.

Мерфи фактически должен был заново собрать команду из оставшихся игроков, резервистов и молодых воспитанников.

И произошло то, что спустя несколько месяцев казалось практически невозможным.

«Манчестер Юнайтед» продолжил играть

После катастрофы многие предполагали, что «Манчестер Юнайтед» уже не сможет восстановиться.

Но команда продолжила сезон.

Через считанные недели после трагедии «Юнайтед» вышел на поле против «Шеффилд Уэнсдей». В составе были выжившие Гарри Грегг и Билл Фоулкс, а также молодые игроки, резервисты и футболисты, которых пришлось срочно приглашать в команду.

«Манчестер Юнайтед» победил со счетом 3:0.

Позже команда дошла до финала Кубка Англии, где уступила «Болтон Уондерерс».

Несмотря на то что клуб потерял целое поколение игроков, уже в следующем сезоне «Юнайтед» занял второе место в чемпионате Англии.

Началось восстановление команды.

Спор о причинах катастрофы

Особенно сложной частью истории стала причина катастрофы.

Первоначальное расследование, проведенное немецкими властями, возложило значительную часть ответственности на капитана Джеймса Тейна. Следствие предположило, что на крыльях самолета мог образоваться лед, который ухудшил аэродинамические характеристики машины и помешал ей взлететь.

Для Тейна это решение стало разрушительным. Его профессиональная репутация оказалась под угрозой.

Источник: AP 2024

Однако сам пилот на протяжении многих лет настаивал на другой версии: причиной стала снежная каша на взлетной полосе, которая резко увеличила сопротивление движению самолета и снизила его скорость.

Со временем появились дополнительные технические аргументы в пользу этой версии.

В 1969 году была опубликована новая независимая проверка обстоятельств катастрофы. Комиссия пришла к выводу, что причиной аварии была именно снежная каша на взлетной полосе. Версия о том, что обледенение крыла могло способствовать катастрофе, была признана возможной, но маловероятной. При этом комиссия пришла к выводу, что обвинять капитана Тейна в катастрофе нельзя. Британское правительство приняло эти выводы.

Таким образом, спустя более десяти лет после трагедии с капитана была снята основная ответственность за катастрофу.

Почему самолет не смог взлететь?

Суть проблемы заключалась в особенностях самолета и состоянии взлетной полосы.

Airspeed Ambassador был самолетом с носовым шасси. При движении по снежной каше сопротивление резко возрастало. В результате машина потеряла скорость в тот момент, когда для безопасного взлета она была особенно необходима.

По данным последующего расследования, самолет достиг скорости, близкой к необходимой для взлета, но после попадания на участок со снежной кашей его скорость резко упала. Оставшейся длины полосы уже не хватило ни для безопасного взлета, ни для полной остановки самолета.

При этом история расследования остается важной частью самой трагедии: первоначальная версия долгое время обвиняла пилота, тогда как последующая проверка пришла к иному выводу.

Самая большая потеря — не только для «Манчестер Юнайтед»

Мюнхенская катастрофа уничтожила не просто футбольную команду.

Она оборвала карьеры игроков, которые могли стать звездами мирового масштаба.

Особенно трагичной считается судьба Дункана Эдвардса. Ему был всего 21 год. Многие современники и специалисты считали его одним из самых талантливых английских футболистов своего времени.

Томми Тейлор в 26 лет уже был одним из ведущих нападающих Англии. В сезоне 1956/57 он забил 34 гола во всех турнирах за «Манчестер Юнайтед». В сезоне 1957/58, который оказался для него последним, он успел забить 22 гола в 34 матчах.

Роджеру Бирну было 28 лет, Лиаму Уилану — 22, Дэвиду Пеггу — 22.

Это была команда, которая еще только приближалась к своему пику.

Именно поэтому Мюнхен воспринимался не просто как гибель уже состоявшейся команды, а как уничтожение поколения, которому предсказывали большое будущее.

На фото аналогичный самолёт в Бристоле

Из трагедии — к европейскому триумфу

После катастрофы «Манчестер Юнайтед» продолжил выступление в Кубке европейских чемпионов.

В полуфинале команда встретилась с «Миланом».

Первый матч на «Олд Траффорд» завершился победой англичан со счетом 2:1, однако в ответной встрече «Милан» выиграл 4:0. «Юнайтед» выбыл из турнира.

До финала команда не дошла.

Но через десять лет история словно получила продолжение.

В 1968 году «Манчестер Юнайтед» снова вышел в финал Кубка европейских чемпионов. В составе были Бобби Чарльтон и Билл Фоулкс — два человека, переживших Мюнхен. У руля команды оставался Мэтт Басби.

«Юнайтед» победил «Бенфику» со счетом 4:1 и впервые в истории клуба стал обладателем главного европейского клубного трофея.

Это произошло ровно через десять лет после катастрофы.

Для Басби, Чарльтона и Фоулкса этот успех стал своеобразным символом того, что клуб, несмотря на страшнейшую потерю, сумел продолжить путь.

Почему Мюнхен помнят до сих пор

6 февраля в истории «Манчестер Юнайтед» — не просто дата.

Клуб ежегодно вспоминает 23 погибших. Их имена остаются частью истории команды, а память о «Басби Бэйбс» сохраняется в клубе и среди болельщиков.

В официальной истории «Манчестер Юнайтед» Мюнхенская авиакатастрофа называется самым темным днем в истории клуба.

Но эта история одновременно стала историей невероятного восстановления.

В 1958 году «Манчестер Юнайтед» потерял восемь игроков основной команды, трех сотрудников клуба и людей, сопровождавших команду. Казалось, что построенная Басби команда уничтожена навсегда.

Через десять лет «Юнайтед» выиграл Кубок европейских чемпионов.

На поле в тот вечер были Бобби Чарльтон и Билл Фоулкс. На тренерской скамейке находился Мэтт Басби.

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Трое людей, переживших Мюнхен, стояли в центре самого большого успеха клуба на тот момент.

Именно поэтому история катастрофы 1958 года в Англии давно стала больше, чем история авиакатастрофы или футбольной команды. Это история о потерянном поколении, о памяти и о попытке продолжить путь после трагедии, которая могла навсегда уничтожить один из величайших клубов Европы.

23 человека погибли 6 февраля 1958 года.

«Манчестер Юнайтед» продолжил жить.

А спустя десять лет поднял над головой европейский кубок — как команда, которая помнила тех, кого потеряла в Мюнхене.