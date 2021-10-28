- За убийство и превышение полномочий Адилова суд приговорил к 17 годам лишения свободы, Кафизова к 18 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Коныскали приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, - зачитала приговор судья.Также суд частично удовлетворил моральный иск стороне пострадавших: сестре, брату и матери погибшего в размере 15 миллионов тенге и материальный иск в размере 1,2 миллиона тенге. К слову, обе стороны с решением суда не согласны. Родственники подсудимых считают, что наказание слишком строгое. Родственники погибшего надеялись на пожизненное заключение. 25 декабря 2019 года в Уральске насмерть забили мужчину. Тогда под подозрение попали сотрудники частного охранного агентства "Сова." 27 декабря в редакцию "МГ" обратились родственники погибшего 32-летнего Куаныша Ахметова. Они рассказали, что Куаныш был настолько сильно избит, что скончался от потери крови в машине скорой помощи. По данному делу были задержаны сотрудники частного охранного агентства "Сова". Одним из подозреваемых оказался Абзал Адилов, который спас жизнь незнакомой девушке, подарив ей свою почку. На прениях сторон прокурор ЗКО Сакен Молдашев заявил, что вина подсудимых полностью доказана собранными доказательствами и попросил суд назначить Адилову наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года, Кафизову - 23 года тюремного срока, а Коныскали - 6 лет лишения свободы. Родственники Куаныша Ахметова просили более строгого наказания для подсудимых. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Вам может быть интересно
Что произошло с ценами на квартиры в январе 2026 года
В январе 2026 года цены на вторичном рынке жилья Казахстана выросли в большинстве городов.
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.