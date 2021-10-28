Приговор вынесли сегодня, 28 октября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Охранники забили до смерти уральца: обвиняемых приговорили к длительным тюремным срокам Оглашён приговор обвиняемым по делу об убийстве Куаныша Ахметова. На скамье подсудимых трое охранников агентства "Сова": Адилову и Кафизову предъявлено обвинение по статьям 252 УК РК "Превышение полномочий служащими частных охранных служб" и 99 УК РК "Убийство". Коныскали обвинялся только по статье 252 УК РК. Сегодня, 28 октября, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам по ЗКО Шара Зайнуллина вынесла приговор.
- За убийство и превышение полномочий Адилова суд приговорил к 17 годам лишения свободы, Кафизова к 18 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Коныскали приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, - зачитала приговор судья.
Также суд частично удовлетворил моральный иск стороне пострадавших: сестре, брату и матери погибшего в размере 15 миллионов тенге и материальный иск в размере 1,2 миллиона тенге. К слову, обе стороны с решением суда не согласны. Родственники подсудимых считают, что наказание слишком строгое. Родственники погибшего надеялись на пожизненное заключение. 25 декабря 2019 года в Уральске  насмерть забили мужчину. Тогда под подозрение попали сотрудники частного охранного агентства "Сова." 27 декабря в редакцию "МГ" обратились родственники погибшего 32-летнего Куаныша Ахметова. Они рассказали, что Куаныш был настолько сильно избит, что скончался от потери крови в машине скорой помощи. По данному делу были задержаны сотрудники частного охранного агентства "Сова". Одним из подозреваемых оказался Абзал Адилов,  который спас жизнь незнакомой девушке, подарив ей свою почку. На прениях сторон прокурор ЗКО Сакен Молдашев заявил, что вина подсудимых полностью доказана собранными доказательствами и попросил суд назначить Адилову наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года, Кафизову - 23 года тюремного срока, а Коныскали - 6 лет лишения свободы. Родственники Куаныша Ахметова просили более строгого наказания для подсудимых. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. Охранники забили до смерти уральца: обвиняемых приговорили к длительным тюремным срокам Охранники забили до смерти уральца: обвиняемых приговорили к длительным тюремным срокам Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА