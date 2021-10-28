Срок сдачи объекта вновь перенесли, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение с сайта Pixabay

Руководитель управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев сообщил, в прошлом году в связи с эпидемиологической ситуацией проект был приостановлен.

- В текущем году мы возобновили строительство. Концепция - молодёжный хаб, данный проект строится в рамках развития креативной индустрии. Строительство на данный момент приостановлено. В связи с удорожанием строительных материалов мы были вынуждены отправить на корректировку 52 проекта. В том числе и Depo Evolution Park. Планируем до конца года все работы по корректировке закончить и с начала следующего года возобновить работы с завершением уже в конце 2022 года, - ответил Нурашев на вопрос журналиста в ходе брифинга в РСК.

Спикер заявил, что по окончанию проект передадут управляющей компании. Но сдавать в аренду помещения и получать коммерческую выгоду не планируется.

В мае 2019 года управление провело конкурс на реконструкцию, по итогам которого победителем признано АО «НСК Астана Курылыс». Бюджет проекта по ПСД составлял 2 млрд 545 млн тенге. Работы планировалось завершить до конца 2021 года.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.