- Теперь, как и прежде, заполнить анкеты можно на специализированном сайте sanaq.gov.kz, авторизовавшись через портал E-Gov и через мобильное приложение Aitu. Функция прохождения онлайн будет доступна до завершения переписи - 8 ноября, - отметил Бакытжан Нарымбетов.

- Каждый из вас должен понимать всю ответственность и важность данной кампании. Итоги переписи будут использоваться для экономического прогнозирования, для разработки социальных программ, программ по строительству, распределению жилья и других сфер. Одним словом, всё это делается для улучшения качества жизни граждан. Призываю западноказахстанцев принять активное участие в переписной кампании. От вашего участия зависит многое, в том числе и будущее вашей семьи и детей, - подчеркнул заместитель акима области.

- Для прохождения переписи населения продолжает фунционировать уголки самообслуживания. В городе они расположены в центрах инвалидов, семьи,занятости, в центре социальной поддержки «Тең қоғам», в ЦОНах, АвтоЦОне и в здании акиматов. ОО «Орал жастары» в рамках проекта «Жастарға кеңес» организовал акции для информирования граждан о переписи населения 2021 года. Ими проводятся онлайн перепись в поликлиниках, торговых домах, на рынках, - сказала Болтай Алимбаева.

28 октября на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказали о том, как проходит национальная перепись населения в ЗКО. По словам руководителя департамента Бюро национальной статистики по ЗКО Болтай Алимбаевой, перепись населения проходит раз в 10 лет. На сегодня это единственный инструмент, используемый во многих странах мира, который позволяет создать единый портрет страны. Источником информации выступает само население. Проведение переписи позволит получить широкий круг демографической и социально-экономической информации. Заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов рассказал, что до завершения переписи населения остаётся всего три дня, однако принято решение о продлении онлайн-опроса.Стоит отметить, что в области задействовано свыше 700 интервьюеров. Остается не так много времени, однако переписному персоналу в своей работе приходиться сталкиваться со сложностями каждый день. Порой некоторые жители не открывают двери, не передают номера уведомлений о прохождении онлайн переписи.По информации Болтай Алимбаевой, на сегодняшний день по области 308 529 человек ответили на вопросы переписи населения в онлайн-режиме. Самый высокий показатель участия населения в онлайн режиме отмечен в Бокейординском районе, где приняли участие 72,4% жителей. В Каратобинском районе в онлайн формате прошли 70%, в Чингирлауском - 70% жителей. Из общего числа принявших участие в переписи населения 40,7% или 270 695 человек прошли перепись в офлайн-формате. Лидером в проведении переписи на 27 октября стал Таскалинский район – здесь количество участников переписи составило 100,6% от зафиксированного ранее численности населения района. По имеющимся в настоящее время данным, количество жителей Таскалинского района составляет 16 629 человек. При этом в переписи приняли участие 16 727 человек. Перепись населения досрочно завершили в Жангалинском, Таскалинском и Чингирлауском районах. На стадии завершения Каратобинский, Сырымский районы. По остальным районам процент охвата составляет от 90% до 97%.