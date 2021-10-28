В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +6..+8, ночью похолодает до 0..+2. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается дождь. Днём ожидается +11..+13 градусов, ночью +4..+6 градусов. Ветер южный до 8 метров в секунду.

В Актобе - дождь. Днём воздух прогреется до +4..+6 градусов. Ночью похолодает до -1..-3 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +7..+9 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики ожидаются осадки, в горных районах юга и юго-востока сильные осадки. На юго-востоке, юге, западе, севере, северо-западе, в центре – туман, на севере гололед, низовая метель, на севере, северо-западе, востоке, юго-востоке страны – усиление ветра.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.