Фото с сайта Pixabay.com Фиалки – растения нежные и теплолюбивые. Уход за ней в домашних условиях подразумевает наличие достаточного количества света и тепла. При правильном уходе фиалки отблагодарят вас пышным цветением и безупречным видом. Поставить фиалку лучше на подоконник, либо поближе к окну. Она предпочитает рассеянный свет, плохо переносит прямые солнечные лучи. Для того, чтобы розетка растения сформировалась симметрично, несколько раз в неделю поворачивайте растение в одну сторону на 50 градусов. Выбирайте окна, которые выходят на восток, запад и север. А если такой возможности нет, то создавайте искусственную тень. Для этого подойдут занавески, тюль, жалюзи из бумаги или бамбука, пергаментная бумага или солнцезащитная пленка. Летом не нужно выносить фиалку на балкон. Если вы часто включаете кондиционер или вентилятор, то следите за тем, чтобы поток воздуха не направлялся на растение. Не давайте фиалке перегреваться. Зимой уделяйте внимание тому, чтобы растение не переохлаждалось, но и ставить рядом с батареями и нагревательными приборами тоже не рекомендуется. Поливать фиалку необходимо отстоявшейся водой, желательно кипяченой. Таким образом из воды устранятся хлор, соль и вредные для растения вещества. Так же хорошо подойдет фильтрованная вода. Вода должна быть комнатной или слегка теплой. От холодной воды корни начнут гнить и фиалка может погибнуть.

