Фото с сайта pexels.com Мало кто знал, что специи очень быстро начинают портиться и терять свои вкусовые качества под воздействием солнечных лучей, повышенной влажности и различных температурных скачков. И если вы привыкли их хранить близко к плите или раковине, или на окне под солнцем, то это не лучшая идея. Место для хранения специй должно быть темное и без сквозняков. Для этого подойдет отдельный шкафчик или полка на кухне. Кроме того, отлично поможет сохранить специи полка в холодильнике. Хранить их необходимо в стеклянных баночках с хорошо закрывающейся крышкой. Вместо стекла также подойдет посуда из стали или керамики. Эти материалы не впитывают ароматы и не дают проникнуть воздуху внутрь емкости для хранения. Также есть ещё одна хитрость, которую должна знать каждая хозяйка. Если вы привыкли хранить специи в оригинальной упаковке и пользуетесь зажимами, чтобы она не выветрилась, то никогда не трясите пакетиком над кастрюлей, туда попадет пар, что изменит вкус специи. Добавляйте их в блюдо с помощью сухой чайной ложечки. Между тем, специи способны храниться в измельченном виде от полугода до полутора года, а виде пряности, срок хранения достигает трех лет.Фото с сайта pexels.com Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.