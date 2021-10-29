Основатель компании Марк Цукерберг представил новый логотип, сообщает РИА Новости.Скриншот с презентации
Цукерберг сообщил о смене названия в ходе презентации.
- С сегодняшнего дня мы будем называться Meta. Мне раньше нравились классические исследования, а слово Meta происходит от греческого слова, означающего «после». Для меня оно символизирует тот факт, что всегда можно построить что-то ещё, - сказал он.
По его словам, новый бренд акцентирует внимание компании на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.
Помимо крупнейшей в мире социальной сети Facebook, компания владеет Messenger, WhatsApp и Instagram.