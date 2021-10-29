Бездомный мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытался сбросится с башни, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Очевидцы сообщили в полицию о мужчине, который забрался на макет Эйфелевой башни по проспекту Назарбаева.

- Охранник магазина, забравшись наверх, вёл переговоры с мужчиной, а патрульные экипажа «Буран-160» находились внизу и вместе с прохожими натянули тент, на случай, если фигурант вдруг реализует задуманное. Выждав удобный момент, я полез наверх. Подкравшись сзади, нам с секьюрити удалось схватить мужчину и блокировать его дальнейшие действия, направленные на суицид. Вниз его спустили с помощью лестницы, - рассказал подробности сотрудник пресс-службы департамента полиции Алматы Талгат Сейлбаев.

Бездомный мужчина 1977 года рождения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Протрезвев, он рассказал полицейским, что решился на отчаянный шаг из-за неустроенной жизни.

3Rh5CRYvfL8

