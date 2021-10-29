Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области за 28 октября, первый компонент вакцин против коронавирусной инфекции получили 402 местных жителя. Всего в период с первого февраля по 28 октября 2021 года первым компонентом вакцинировано 239 480 человек. Обоими компонентами вакцин против СOVID-19 привито 214 470 местных жителей. Отметим, что в регионе действует Call-центр по вакцинации населения. Получить информацию о наличии вакцин в поликлиниках можно по номеру: 98-02-92. К слову, более 15 тысяч жителей Атырау с хроническими заболеваниями привились от COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.