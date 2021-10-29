– Мы выбрали именно сферу спорта, формирование здорового образа жизни. Для этого мы привлекли наших именитых спортсменов и тренеров детско-юношеских спортивных школ. Наша целевая аудитория - это воспитанники детской деревни семейного типа. Вид спорта они смогут выбрать по своим предпочтениям и способностям. Мы уже подготовили график работы. Нас поддержали наши спортсмены, которые с достоинством представляли честь нашей страны на международных аренах. Они будут ежедневно работать с детьми, поддерживать и мотивировать их. Ведь детям нужны живые примеры, на которые они будут ровняться, - рассказал Бакытжан Нарымбетов.

– Итоги будут подведены в конце учебного года. Я думаю, что мы ещё выявим будущих чемпионов и призёров международных соревнований и олимпиад, - заключил Бакытжан Нарымбетов.

29 октября в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва по единоборствам «Жекпе-жек» прошло выездное заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством заместителя акима ЗКО Бакытжана Нарымбетова, на котором приняли участие именитые спортсмены региона, а так же воспитанники областной детской деревни семейного типа. Стоит отметить, что в области стартует пилотный проект "Наставничество", который будут реализовывать в двух направлениях: индивидуально и коллективно.Участвовать в проекте согласились бронзовый призёр Олимпиады Екатерина Ларионова, серебряный призёр Азии по боксу Даниал Сабит, старший тренер ЗКО по волейболу Александр Стольников, мастер спорта по парадзюдо Самат Бимуратов, старший тренер области по боксу Саттар Султангалиев Они будут тесно работать с членами комиссии по делам несовершеннолетних и с руководством детской деревни. Но для начала спортсмены должны будут пройти специальные курсы, где узнают обо всех тонкостях общения с детьми, об их особенностях и предпочтениях. Согласно заранее утвержденному графику они будут посещать детскую деревню, тренировать детей и возить их в детско-юношеские спортивные школы.