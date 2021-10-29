Руководитель департамента Национального бюро статистики по Алматы Айдар Абилдабеков уверяет, что преподаватели получают деньги за оказанные услуги, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В ходе брифинга в РСК Айдар Абилдабеков сообщил, что преподаватели и правда участвуют в переписи населения как интервьюеры, но эту работу им оплачивают.

- Они пришли на перепись на добровольной основе, заработать. Я думаю, дополнительный заработок никому не мешает. А то, что пришли преподаватели, это очень хорошо. Во-первых, это люди с высшим образование. Во-вторых, они знают город, они знают население, потому что они обучают этих детей и знакомы с родителями. И в то же время население знает преподавателей. Зачастую все они пришли на свои участки, вокруг тех школ, где они сами преподают, - пояснил руководитель департамента Национального бюро статистики по Алматы.

По его словам, изначально из 100% интервьюеров, 77% - преподавательский состав. На за последние 28 дней 315 человек уволились и сейчас процент преподавателей достиг 83 - это более двух тысяч человек. Интервьюерами работают преподаватели школ и колледжей, а также воспитатели детских садов.

В социальных сетях появлялись сообщения от жителей Алматы о том, что среди интервьюеров были учителя. Горожане предполагали, что их заставляли выйти на перепись. Открытым остался вопрос, зачем учителя ряда школ собирали данные с родителей о прохождении переписи.