50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейНиките Астафьеву из Шынгырлауского района предстоит заключительный этап лечения, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Я хочу домой - больной раком мальчик из ЗКО год находится в Турции Никите Астафьеву шесть лет, живёт он вместе с семьей в Шынгырлауском районе, однако на протяжении года вынужден находиться в Турции. Год назад у мальчика врачи диагностировали рак четвёртой степени, нейробластому забрюшного пространства. Врачи уверены, что Никита может вылечиться. Он уже прошёл курсы химиотерапии, после которой опухоль практически исчезла. Однако после химиотерапии иммунитет мальчика ослаб и ему требуется реабилитация. Всего врачи рекомендовали пройти пять курсов, один из которых Никита уже получил. Однако дальнейшее лечение зависит от денег, которых у семьи Астафьевых не хватает. Пять курсов иммунотерапии стоят 155 миллионов тенге. С помощью неравнодушных граждан удалось собрать почти 142 миллиона тенге. До конца курса лечения им нужно собрать ещё чуть более 13 миллионов тенге. Отец Никиты Сергей Астафьев говорит, первый курс иммунотерапии прошёл успешно, несмотря на то, что это очень сложная процедура.
– Врачи и медицинский персонал клиники сутками контролировали состояние Никиты, сопроводительные препараты реагировали быстро. Но терапия важная и нужная, это считается завершающим этапом лечения. Капают сыну препарат внутривенно, в течение 10 дней, суточно, непрерывно. Перед иммунотерапией мы получаем химиотерапию. Никита, конечно, устал от всех этих процедур, от больничных стен и уколов и систем, скучает очень сильно по папе и сестре. Ведь сын уже год не виделся с родными и близкими. Вспоминает своих друзей. Очень хочет с ними встретиться и поиграть, - говорит Сергей Астафьев.
Семья обращается ко всем неравнодушных казахстанцам с просьбой помочь собрать средства на лечение маленького Никиты. Родители мальчика очень надеются, что скоро их семья воссоединится. Желающие помочь семье могут перевести деньги на карту Каспи голд: 4400 4301 8010 2268 Номер счета в Каспи банке: KZ3 8722С000047084146 Номер телефона Сергея Астафьева 8 777 194 37 05.