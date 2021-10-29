Руководитель департамента Национального бюро статистики по Алматы Айдар Абилдабеков рассказал о сложностях работы интервьюеров, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение с сайта Pixabay

По его словам, прежде всего это тяжёлый физический труд, так как весь день интервьюеры находятся на ногах. Айдар Абилдабеков попросил алматинцев быть приветливыми и с уважением относится к переписчикам.

- Приходится по несколько раз приходить в один и тот же адрес. Это первое. Не все сразу положительно реагируют. Есть определённые недовольные люди, которые выплёскивают агрессию на интервьюеров. У нас есть молодые девушки, которые участвуют в переписи, они приходят, а дверь открывают мужчины в нижнем белье. Это очень некорректно, неправильно это, этика не у всех людей такая, какую хотелось бы. И говорят «заходи домой, перепишемся». Нехорошо это. Есть и такие моменты, - сказал руководитель департамента в ходе брифинга в РСК.

Также спикер отметил, что в городе остаются неосвещённые улицы, а зачастую интервьюерам приходится делать обход по вечерам. Для безопасности им выдали фонарик и свисток. Как пояснил Абилдабеков, свисток необходим для отпугивания подозрительных личностей. Они, гипотетически, должны испугаться шума и передумать совершать нападение.

В ходе брифинга спикер также говорил, что 83% интервьюеров в Алматы - преподаватели.

