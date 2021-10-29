43 раза нарушила ПДД автоледи Уральска всего за 6 дней
Всего же за время работы новых скоростемеров в Уральске зафиксировано 18 тысяч нарушений ПДД, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
С полуночи 23 октября 40 установленных стационарных автоматических систем фиксации скорости "Призма-StoS" начали фиксировать нарушения ПДД. Только за два выходных дня уральские водители совершили порядка 10 тысяч нарушений.
Тут же по мессенджеру WhatsApp началась рассылка о том, что полицейские отправляют автомобили злостных нарушителей на штрафстоянку. Впрочем, эту информацию в полиции опровергают.
- За шесть дней работы стационарных систем зафиксировано 18 тысяч нарушений ПДД. Это не говорит о том, что нарушения совершили 18 тысяч человек. Нет. Есть случаи, когда один человек нарушает несколько раз, по 3-4 раза. К примеру, есть конкретный случай, когда девушка за рулём автомобиля за эти шесть дней нарушила ПДД 43 раза. Ей пришли СМС уведомления, она пришла к нам. Мы показали все эти нарушения. В системе нет присутствия человека, то есть специально что-то "приписать" невозможно. Посоветовали ей оплатить штрафы в течение семи дней со скидкой в 50% и больше не нарушать, - рассказал начальник отделения административной практики при ДП ЗКО Олжас Ибрайымов.
К слову, в полиции отмечают, что уральцы стали меньше нарушать, есть тенденция к снижению. К примеру, 28 октября новые скоростемеры зафиксировали 1 500 нарушений.
- Нужна дисциплина. Скоро это войдёт в привычку и как мы надеемся, автомобилисты перестанут превышать скорость. Потому что уже по городу водители превышают скорость, причём сильно. К примеру, по улице Гагарина зафиксировали автомобиль, который передвигался со скоростью 117 км в час, - отметили в полиции. - Разговоры о том, что мы отправляем автомобили на штрафстоянки за эти нарушения - неправда. На штрафстоянку отправляются автомобили с иностранной регистрацией, владельцы которых не оформили страховку. Только в этом случае транспортное средство мы направляем на штрафстоянку до того момента, пока автовладелец не устранит нарушение.
