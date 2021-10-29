Учащиеся пришли в школу в юбках после суицида ученика НИШ в Алматы
Фотографии с акцией школьников опубликованы в социальных сетях, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Трагедия произошла 27 октября в НИШ. Ученик восьмого класса погиб, выпрыгнув с окна. Полиция завела уголовное дело по статье за доведение до самоубийства.
В социальных сетях распространилась информация, якобы подросток пришёл на тематическую вечеринку в юбке и куратор, увидев это, направила его к школьному психологу. После разговора с ним ученик и решился на отчаянный шаг. Днём 28 октября в НИШ подтвердили только информацию о смерти их ученика. Вечером 28 октября телеканал КТК выпустил сюжет о трагедии, где представитель пресс-службы НИШ химико-биологического направления в Алматы Жанар Адамбаева информацию о юбке опровергла.
- Откуда вообще взяли эту юбку? Везде эту юбку мусолят. Вообще, он не был в юбке. Что за разговоры? - сказала она.
29 октября ученики других школ устроили акцию, придя в учебные заведения в юбках. Одна из организаторов - блогер Дарига опубликовала фотографии.
Мы будем носить юбки вне зависимости от пола. Будем организовывать акции протеста против травли детей. Будем отрицать гендерные стереотипы и ломать систему, - написала школьница.
Тем временем на сайте НИШ появился обновлённый комментарий.
- Мы уважаем позицию школьников, которые поддерживают память ученика.
В настоящее время по факту несчастного случая ведётся следствие. Информация о давлении на ученика и проблемах в школе не соответствует действительности. В интересах несовершеннолетнего ребёнка мы не можем разглашать дополнительную информацию и давать комментарии, - говорится в сообщении.
Также комментарий дал комитет по охране прав детей, отмечая, что в социальных сетях появляется противоречивая информация о гибели школьника.
- Представители комитета находятся на связи с родителями погибшего школьника. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия. В интересах следствия и из уважения к чувствам родителей подробности трагедии не разглашаются. Всем нам необходимо дождаться официальных результатов расследования. По итогам будут приняты необходимые меры, - информировали в департаменте.
Спустя несколько часов правозащитница Дина Тансари написала в Facebook, что у неё есть видео, на котором запечатлён разговор куратора с погибшим ребёнком. По её словам, она передала материал в МВД и не публикует его, боясь за других учеников школы. Опубликованная стенограмма подтверждает версию из социальных сетей о том, что мальчик пришёл в юбке, что вызвало недовольство куратора.
