- Виден дым и несколько пожарных машин проехали, - рассказали очевидцы.

- 29 октября в 14:46 по адресу улица Актюбинская, 291 произошёл пожар на втором этаже четырёхэтажного здания в производственном цеху на площади 15 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 15:18. Причина устанавливается, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото предоставлено очевидцами О пожаре в колонии строгого режима РУ-170/3 сообщили очевидцы.В пресс-службе ДЧС по ЗКО информацию о возгорании в колонии подтвердили.Позже в департаменте дополнили, что возгорание произошло в помещении столярного цеха. Загорелась мебель, деревянные стружки и личные вещи. Другие подробности выясняются. В ДУИС ЗКО от комментариев отказались.Фото предоставлено очевидцами Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.