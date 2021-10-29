Пожар произошёл в колонии строгого режима в Уральске
Жертв и пострадавших нет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото предоставлено очевидцами
О пожаре в колонии строгого режима РУ-170/3 сообщили очевидцы.
- Виден дым и несколько пожарных машин проехали, - рассказали очевидцы.
В пресс-службе ДЧС по ЗКО информацию о возгорании в колонии подтвердили.
- 29 октября в 14:46 по адресу улица Актюбинская, 291 произошёл пожар на втором этаже четырёхэтажного здания в производственном цеху на площади 15 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 15:18. Причина устанавливается, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Позже в департаменте дополнили, что возгорание произошло в помещении столярного цеха. Загорелась мебель, деревянные стружки и личные вещи.
Другие подробности выясняются. В ДУИС ЗКО от комментариев отказались.
