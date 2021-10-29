В ведомстве уверяют, что скоро все населённые пункты страны будут обеспечены связью, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в начале октября сообщал, что операторы связи начали тестирование 5G в определённых локациях Нур-Султана и Алматы. В социальных сетях пользователи подняли вопрос - нужно ли развивать мобильный интернет в мегаполисах, если в Казахстане есть населённые пункты, не имеющие связи вообще.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек в ходе брифинга в СЦК ответил, что 5G - это технология более современная, которая позволяет получать большие скорости и позволяющая на одних и тех же частотах в одном и том же диапазоне получать несколько различных сервисов одновременно.

- Поэтому 5G несомненно нужно. Другой вопрос, что 5G это больше для городов, планируем города республиканского значения и столицу до 2025 года охватить связью 5G. Есть ли необходимость, если не все территории охвачены текущими видами связи? Это тоже самое, что говорить: есть ли необходимость покупать кому-то дорогой автомобиль, если кто-то другой ездит на «Жигули». Ну наверное, есть, - сказал Асхат Оразбек.

По его словам, на сегодня в стране осталось 1 178 населённых пунктов, не охваченных интернетом. В них проживает 0,7% населения или 127 тысяч человек. Остальные же 19 млн граждан имеют возможность подключения к интернету.

- Мы и эти населённые пункты планируем охватить интернетом. И третья плоскость - качество. Наша ключевая задача - работать в тех, которые уже охвачены связью для улучшения качества, - заключил спикер.

Для справки: 5G - пятое поколение мобильной связи. Оно даёт пользователям значительное увеличение скорости передачи данных. Ожидаемая скорость передачи данных при 5G - 10 Гбит/с. Для сравнения, сейчас скорость 4G у абонентов редко превышает 100 Мб/с. Связь 5G активно развивается в США, Швейцарии и Южной Корее.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.