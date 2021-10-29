Спасатели предупредили об опасных погодных явлениях в горах под Алматы в предстоящие выходные, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото с сайта pixabay.com

В ДЧС Алматы сообщили, что в субботу, 30 октября, в горах ожидаются осадки - дождь и снег. Ночью и утром синоптики прогнозируют туман. Также 30 и 31 октября порывы ветра в горах достигнут 15-20 метров в секунду.

Туристам, отправляющимся в горы даже на один день, спасатели рекомендует внимательно изучить меры безопасного поведения в горах:

Серьёзно отнестись к выбору удобной одежды и обуви.

Возьмите с собой тёплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, GPS-навигатор, фонарик и средства для разжигания костра.

Перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий.

Не следует совершать переходы в туман или тёмное время суток.

Опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки.

Передвигаться нужно только группой, не допуская её разделения.

При сильном дожде или граде остановиться в укрытом месте и переждать непогоду.

