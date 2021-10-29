30 октября в Западно-Казахстанской области на западе, севере ночью и утром ожидается туман.

В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +8..+10, ночью похолодает до +1..+3. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём ожидается +10..+12 градусов, ночью +2..+4 градусов. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём воздух прогреется до +6..+8 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер южный до 14 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +14..+16 градусов, ночью опустятся до +7..+9 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

Под влиянием фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды: ожидается туман, на севере – метель, на севере, северо-западе и в горных районах юго-востока усиление ветра, на северо-востоке гололед.