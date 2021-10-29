- Когда запах веет из вытяжки и заставляет всех нервничать, основная задача - избавится от него, и уже неважно, от чего он возник. Избавиться от него можно с помощью обратного клапана, иными словами установить специальные решетки, которые продаются в магазине. Там в роли клапана выступает пленка, которая расположена на обратной стороне решётки. Также справиться и электровытяжка, если, конечно, кислород будет поступать в квартиры, а не выходить по вентиляционному каналу. Вытяжка подойдет для решения этого вопроса. Если жизнь вас застала врасплох, и денег нет на решётки, то возможно своими руками соорудить обратный клапан. Наклейте пленку с обратной стороны решетки сверху и по углам.
- Во втором случае необходимо найти причину возникновения неприятного запаха. В большинстве случаев это птицы, которые попали в вентиляционную шахту и погибли там. Достаточно убрать мертвую птицу, прочистить шахту и наслаждаться свежим воздухом.
