Многие обладатели квартир в многоэтажных домах встречаются с такой проблемой, как неприятный запах во всём доме. Вполне возможно, что забилась вентиляционная система. Гнилостный запах поселяется в доме надолго, приходится избавляться от него долгие месяцы. Ведь даже от мебели, стен и всех вещей исходит зловонный запах. Два способа, как избавиться от запаха гнили из вентиляции Фото с сайта pexels.com
  1. Когда запах веет из вытяжки и заставляет всех нервничать, основная задача - избавится от него, и уже неважно, от чего он возник. Избавиться от него можно с помощью обратного клапана, иными словами установить специальные решетки, которые продаются в магазине. Там в роли клапана выступает пленка, которая расположена на обратной стороне решётки. Также справиться и электровытяжка, если, конечно, кислород будет поступать в квартиры, а не выходить по вентиляционному каналу. Вытяжка подойдет для решения этого вопроса. Если жизнь вас застала врасплох, и денег нет на решётки, то возможно своими руками соорудить обратный клапан. Наклейте пленку с обратной стороны решетки сверху и по углам.
  2. Во втором случае необходимо найти причину возникновения неприятного запаха. В большинстве случаев это птицы, которые попали в вентиляционную шахту и погибли там. Достаточно убрать мертвую птицу, прочистить шахту и наслаждаться свежим воздухом.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.