Такой восхитительный пирог покорил социальные сети. И удивляться тут нечему, так как десерт получается очень аппетитным, а готовится без духовки и из самых доступных продуктов. Для приготовления этого пирога вам не понадобится даже духовка. Чудо-рецепт выпечки из самых простых ингредиентов Фото с сайта Pixabay.com Впереди выходные, а значит время для того, чтобы провести время со своими любимыми и побаловать их всякими вкусностями. Но это не значит, что женщины вынуждены провести все выходные у плиты. Предлагаем вашему вниманию рецепт очень простого бананового пирога, который готовится на 1-2-3, состоит из самых простых ингредиентов, которые найдутся у каждой хозяйки, а по вкусу получается просто изумительным. Вам не понадобится даже духовка. От него не останется и крошек, разлетится за считанные секунды. Идеальное лакомство для семейного чаепития и дружеских посиделок с подругами. Итак, для приготовления бананового пирога нам понадобятся следующие ингредиенты:
  • яйцо куриное - 1 штука
  • сахар - 2 столовые ложки
  • молоко - 160 мл
  • растительное масло - 70 мл
  • мука - 150 граммов
  • разрыхлитель - 5 граммов
  • соль - 1 щепотка
  • бананы - 3 штуки
  • орехи - по вкусу
Способ приготовления: яйцо взбиваем венчиком, высыпаем сахар, еще раз взбиваем, вливаем молоко и тщательно перемешиваем. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем и с солью. Постепенно высыпаем муку к яичной массе, взбиваем тесто до однородности. Бананы очищаем, разрезаем пополам и делим еще на несколько частей. Дно сковородки посыпаем одной столовой ложкой сахара и поверх выкладываем бананы. Вливаем массу сверху бананов, накрываем крышкой и ставим сковородку на минимальный огонь на полчаса. Готовый пирог переворачиваем на блюдце, посыпаем сахарной пудрой либо любыми орехами.