яйцо куриное - 1 штука

сахар - 2 столовые ложки

молоко - 160 мл

растительное масло - 70 мл

мука - 150 граммов

разрыхлитель - 5 граммов

соль - 1 щепотка

бананы - 3 штуки

орехи - по вкусу

Впереди выходные, а значит время для того, чтобы провести время со своими любимыми и побаловать их всякими вкусностями. Но это не значит, что женщины вынуждены провести все выходные у плиты. Предлагаем вашему вниманию рецепт очень простого бананового пирога, который готовится на 1-2-3, состоит из самых простых ингредиентов, которые найдутся у каждой хозяйки, а по вкусу получается просто изумительным. Вам не понадобится даже духовка. От него не останется и крошек, разлетится за считанные секунды. Идеальное лакомство для семейного чаепития и дружеских посиделок с подругами. Итак, для приготовления бананового пирога нам понадобятся следующиеяйцо взбиваем венчиком, высыпаем сахар, еще раз взбиваем, вливаем молоко и тщательно перемешиваем. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем и с солью. Постепенно высыпаем муку к яичной массе, взбиваем тесто до однородности. Бананы очищаем, разрезаем пополам и делим еще на несколько частей. Дно сковородки посыпаем одной столовой ложкой сахара и поверх выкладываем бананы. Вливаем массу сверху бананов, накрываем крышкой и ставим сковородку на минимальный огонь на полчаса. Готовый пирог переворачиваем на блюдце, посыпаем сахарной пудрой либо любыми орехами.