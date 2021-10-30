– Если люди считают необходимым построить тротуар, то в проекте должны быть указаны такие данные как протяжённость, ширину, приблизительную стоимость проекта. Далее комиссия рассматривает проект, необходимые документы, количество голосов и, если проект укладывается в бюджет, то выносит положительный ответ. В этом году жители проголосовали за строительство амфитеатра в сквере рядом с театром имени Островского и за тротуар по улице Айталиева. На реализацию этих двух проектов мы объявили конкурс. Вообще "Бюджет народного участия" - очень хорошая программа, люди сами могут принимать решения и участвовать в благоустройстве города, - отметил заведующий сектор благоустройства отдела ЖКХ, ПТ и АД Абылай Нурмаков.

– Согласно этой программе ремонтируются существующие объекты. Заявки подали жители более чем 50 многоэтажных домов, 29 из которых посетили депутаты и провели осмотр. Люди просили установить освещение, урны, лавочки, детские и спортивные площадки. На сегодняшний день подрядчики определены, и в данный момент в этих 29 дворах ведутся ремонтные работы, - говорит Абылай Нурмаков.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Программа "Бюджет народного участия", который предполагает расширенное участие граждан в бюджетном процессе, стартовал в Уральске в этом году. Заявки начали принимать ещё в мае. Особенность проекта заключается в том, что горожане сами голосуют за представленные проекты и сами выбирают, который из них необходимо реализовать.В этом году в Уральске реализовали ещё одну программу, где требовалось непосредственное участие горожан. Программа заключает в себе комплексное благоустройство дворов многоэтажных домов. Заявки принимались через сайт uralsk.smartmap.kz. Здесь голосование не проводится, люди подают заявки и комиссия рассматривает их.