Бюджет народного участия: какие объекты построят по инициативе уральцев
По программе "Бюджет народного участия" будут построены два объекта, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Программа "Бюджет народного участия", который предполагает расширенное участие граждан в бюджетном процессе, стартовал в Уральске в этом году. Заявки начали принимать ещё в мае. Особенность проекта заключается в том, что горожане сами голосуют за представленные проекты и сами выбирают, который из них необходимо реализовать.
– Если люди считают необходимым построить тротуар, то в проекте должны быть указаны такие данные как протяжённость, ширину, приблизительную стоимость проекта. Далее комиссия рассматривает проект, необходимые документы, количество голосов и, если проект укладывается в бюджет, то выносит положительный ответ. В этом году жители проголосовали за строительство амфитеатра в сквере рядом с театром имени Островского и за тротуар по улице Айталиева. На реализацию этих двух проектов мы объявили конкурс. Вообще "Бюджет народного участия" - очень хорошая программа, люди сами могут принимать решения и участвовать в благоустройстве города, - отметил заведующий сектор благоустройства отдела ЖКХ, ПТ и АД Абылай Нурмаков.
В этом году в Уральске реализовали ещё одну программу, где требовалось непосредственное участие горожан. Программа заключает в себе комплексное благоустройство дворов многоэтажных домов. Заявки принимались через сайт uralsk.smartmap.kz. Здесь голосование не проводится, люди подают заявки и комиссия рассматривает их.
– Согласно этой программе ремонтируются существующие объекты. Заявки подали жители более чем 50 многоэтажных домов, 29 из которых посетили депутаты и провели осмотр. Люди просили установить освещение, урны, лавочки, детские и спортивные площадки. На сегодняшний день подрядчики определены, и в данный момент в этих 29 дворах ведутся ремонтные работы, - говорит Абылай Нурмаков.
