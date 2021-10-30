– Департамент полиции Актюбинской области призывает водителей транспортных средств неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Дорога ошибок не прощает, - напомнили полицейские.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области Трагедия произошла 28 октября в 18:30 на дороге Самара - Шымкент недалеко от посёлка Белкопа Айтекебийского района. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 47-летняя женщина за рулём Toyota Prado ехала со стороны Актобе и на 937 километре дороги, совершая обгон, столкнулась с ГАЗ-53. В результате аварии женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте, 48-летний супруг погибшей, водитель и пассажир ГАЗ-53 госпитализированы в ЦРБ Айтекебийского района.