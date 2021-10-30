Как сообщили в управлении культуры и спорта по ЗКО, 31 октября в Уральске пройдёт спортивное мероприятие Aqjayiq Marathon - 2021. - В связи с этим 31 октября с 9:00 до 12:30 будет закрыта дорога по улицам А. Кусаинова, Исатая-Махамбета, Х. Доспановой, А. Тайманова, М. Маметовой и по проспекту Н. Назарбаева. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее запланировать свой маршрут, - отметили в управлении. Осенний полумарафон Aqjayiq Marathon - 2021 приурочен к 30-летию Независимости Республики Казахстан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.