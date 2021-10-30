Специалисты рекомендуют дожидаться прибытия скорой помощи, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В октябре в стране произошло несколько ДТП, очевидцы которых помогли доставить пострадавших в больницу. Были даже случай, когда сами пострадавшие останавливали попутные авто и добирались до клиники.

Заведующая медицинским блоком Национального координационного центра экстренной медицины Назигуль Ырымбаева рекомендует в случае крупной аварии дожидаться прибытия «скорой помощи», а не транспортировать пострадавших самостоятельно.

- Как специалист, я бы не советовала самостоятельно транспортировать пациентов. Очевидцы не понимают объём травм. Если вы будете неправильно транспортировать, уже возможны неблагоприятные прогнозы, - говорит Ырымбаева.

На аварию Скорая помощь всегда выезжает оперативно. Согласно приказа министра здравоохранения, время прибытия до пациента при первой категории срочности (к которым относится и дорожная авария) составляет до 10 минут. Однако в стрессовой ситуации очевидцам ДТП часто кажется, что они долго ждут.

