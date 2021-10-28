Двое из них получили ножевые ранения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта Pixabay

Информацию о поножовщине среди школьников в Алматы распространяют в мессенджерах.

- Данный факт зарегистрирован отделом полиции при управлении Алатауского района в едином реестре досудебного расследования по статье 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Установлено, что конфликт произошёл между подростками, в результате двое из них были ранены ножом. Подозреваемый установлен и задержан, - информировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Стражи порядка добавили, что назначены экспертизы, ведётся расследование.

В пресс-службе управления общественного здоровья города в Детскую городскую клиническую больницу №2 с ножевыми ранениями доставили двух подростков 15 лет.

- Со слов близких родственников, травму получили во время драки со сверстниками. У одного пострадавшего колото-резанная рана передне-боковой брюшной стенки, проникающее ранение брюшной полости, внутрибрюшинное кровотечение, травматический шок. Состояние пациента тяжёлое, нестабильное. У второго пострадавшего колото-резанная рана передне-боковой брюшной стенки слева. Состояние стабильное, переведён в профильное отделение, - отметили в ведомстве.