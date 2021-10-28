Пролежали всего пять лет: жителей Аксая возмутила смена бордюров
Жители четвёртого микрорайона в Аксае, где начался ремонт, недоумевают: почему при строительстве нужно убирать бордюры, которые были проложены всего пять лет назад, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Долгожданное благоустройство четвёртого микрорайона в Аксае началось на прошлой неделе. Подрядчик снимает старый асфальт и бордюры.
- Сколько лет ждали ремонта микрорайона и дождались. Но зачем так выламывать бордюры? Они что, мешают, или рассыпаются от старости? Их же не так давно устанавливали, может быть лет пять назад, не больше, когда проезжую часть делали. Вон в №5 и №10 микрорайонах в прошлом году тоже ремонт делали, так новые бордюры укладывали там, где их не было, а старые вообще не трогали. А в нашем микрорайоне почему не так? Мне кажется, это лишняя трата денег, - возмущается Сания, жительница одного из домов четвёртого микрорайона.
Фотостудия «Ирида» находится в доме №6. Выход из неё приходится на проезжую часть двора, от которой отделяют крыльцо и ступеньки.
- Начали снимать старый слой асфальта и повредили крыльцо. Я спрашиваю у рабочих, кто его будет восстанавливать, они отвечают, что здесь будет новый асфальт, и крыльцо якобы будет мешать при строительстве, - рассказывает владелец фотостудии Владимир Палев.
К слову, напротив фотостудии также были убраны бордюры.
Как пояснил аким Аксая Арсен Баяндыков (а именно городской акимат является заказчиком проекта по благоустройству микрорайона), в этом году планируется благоустроить один двор четвёртого микрорайона.
- Это где дома №№6, 8, 9. По проекту, там где есть бордюры, они остаются, а там где их никогда не было – будут уложены новые. Почему так получилось, что строители сняли старые бордюры – мы выясним. Наши специалисты курируют строительство и ежедневно бывают в микрорайоне. Хотелось бы также, чтобы жители микрорайона тоже вносили свои предложения по благоустройству, - сказал градоначальник. Он добавил, что люди должны отнестись с пониманием к тем временным неудобствам, с которыми им придется столкнуться во время строительства.
Напомним, благоустройство микрорайона включает в себя ремонт дорог, тротуаров, парковок, уличное освещение. Сумма затрат– более 500 миллионов тенге. Проект переходящий и основная работа намечена на будущий год. Подрядчиком выступает компания «Жол Серик».
